IA "más humana" para el servicio asistencial valenciano: crean un entorno inmersivo contra la soledad no deseada

La Generalitat y la UNED Valencia colaboran en un proyecto que explora la realidad virtual para mejorar el biestar de los mayores. Imagen generada con la ayuda de la inteligencia artificial. - REMITIDA PROYECTO IIA-COSAM

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Crear herramientas "más humanas" a partir de la Inteligencia Artificial que aumenten la innovación en el sistema de servicios sociales valenciano, especialmente en todo lo relativo al envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada que afecta de forma cada vez mayor al colectivo poblacional de edad avanzada.

Esa es la meta que se ha fijado el proyecto 'IIA-CoSAM: Tecnología Inmersiva con Inteligencia Artificial para Combatir la Soledad no Deseada de forma Activa en Personas Mayores', impulsado por un equipo multidisciplinar de la UNED con el apoyo de la Generalitat Valenciana.

La iniciativa surge del convenio suscrito por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y el Centro UNED Alzira-Valencia 'Francisco Tomás y Valiente' y reúne a investigadores de campos como la Ingeniería Informática y la Psicología.

Mediante este trabajo se ha desarrollado un entorno inmersivo inteligente que permite que los usuarios realicen ejercicios de tai chi --una disciplina que la literatura científica avala como beneficiosa para mejorar el balance y el bienestar mental en personas mayores-- valiéndose de gafas de realidad virtual.

Pero el proyecto quiere ir más allá y explora la posibilidad de poner en marcha un servicio a domicilio, como el que ya facilitan los servicios sociales para otras necesidades, que incluyera, por ejemplo, ayuda de personal especializado y servicio de préstamo del material.

Para trabajar en el diseño de la aplicación, denominada 'Mitaichi', y su puesta en práctica, los especialistas han optado por una primera fase "muy participativa" con test, 'focus group' y encuestas, cuyos resultados se presentarán en una jornada el próximo 28 de noviembre.

"Nuestro target son personas mayores de 55 años porque la idea es no esperar a que aparezcan problemas físicos, sino acompañar el proceso de envejecimiento con un estado lo más saludable posible", explica a Europa Press la catedrática del Departamento de Inteligencia Artificial y directora del centro de investigación PhyUM de la UNED, Olga C. Santos.

"ACOMPAÑAR, MOTIVAR Y MEJORAR"

"La investigación en Inteligencia Artificial aplicada a envejecimiento activo nos permite crear herramientas más humanas, capaces de acompañar, motivar y mejorar la calidad de vida según nos hacemos mayores", añade.

La investigadora subraya la importancia de la administración para el éxito de este proyecto, que no solo persigue el desarrollo de la tecnología, sino una "transferencia real". "Lo importante --subraya-- es hallar una solución verdaderamente operativa, que permita que el sistema de asistencia ayude a los ciudadanos a mantenerse activos, no lesionarse, motivarlos a hacer la práctica diaria de ejercicios y contribuir a la socialización tanto en el contexto físico como virtual".

Por su parte, el director de UNED Valencia --donde se ha creado la Cátedra ITEAD (Investigación y Tecnología sobre Envejecimiento Activo basado en Datos)--, Alejandro Cerdá, celebra la alianza con la Conselleria, ya que "representa una oportunidad para impulsar la innovación inclusiva de la mano de profesionales de los servicios sociales, así como para aplicar los avances en IA al servicio de las personas mayores y de la sociedad en su conjunto".