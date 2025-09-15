Identifican un alto potencial antioxidante en las hojas y la corteza de la planta del anacardo

El grupo de investigación en “Envejecimiento Celular y Nutrición” de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), que dirige Eloy Bejarano, en el centro de la imagen. - IRENE BERNAD

Las hojas y la corteza de la planta del anacardo tienen un alto potencial antioxidante para el desarrollo de tratamientos frente al envejecimiento celular y los trastornos relacionados con la edad.

Este es el principal resultado del estudio liderado por el doctor Eloy Bejarano Fernández, investigador Ramón y Cajal en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), donde lidera el Grupo de investigación en Envejecimiento celular y nutrición.

Su trabajo, publicado en la revista científica internacional 'Antioxidants', se ha realizado en colaboración con investigadores de Estados Unidos, Canadá y Guadalupe, y revela qué partes aéreas de la planta del anacardo son más adecuadas para la obtención de extractos antioxidantes.

En su investigación, el equipo liderado por el profesor Bejarano, de la CEU UCH, ha realizado una caracterización fitoquímica, electroquímica y biológica del potencial antioxidante de extractos acuosos de las partes aéreas del anacardo (Anacardium occidentale): las hojas, la corteza, el fruto y la nuez del anacardo, que son tradicionalmente utilizadas en la medicina popular.

Estos extractos se han analizado mediante distintas técnicas de espectroscopía, de cuantificación de polifenoles y a través de ensayos de capacidad antioxidante. La actividad biológica de los extractos procedentes de la planta del anacardo se ha evaluado en diferentes líneas celulares de ratón y humanas.

POTENCIAL TERAPÉUTICO

Según explica el profesor Bejarano, "nuestros hallazgos destacan el elevadísimo potencial terapéutico de los extractos de hojas y corteza de la planta del anacardo como antioxidantes naturales muy eficaces.

En contraste, los extractos de fruto y nuez mostraron una actividad antioxidante mínima y no provocaron una modulación significativa de genes que nos protegen frente al estrés oxidativo. Por esta razón pensamos que las hojas y corteza de la planta son mejores candidatos para diseñar tratamientos fitoterapéuticos para combatir el envejecimiento celular, un ámbito en el que ya estamos trabajando desde nuestro laboratorio en la CEU UCH".

Además de la publicación en 'Antioxidants', el profesor Bejarano ha presentado también estos resultados como ponente invitado en dos congresos: el Cellular Aging and Metabolism Symposium 2025 (CAMS2025), celebrado en la Universidad de A Coruña, y en el último Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG2025), celebrado en Barcelona.

En este estudio, los investigadores del grupo en Envejecimiento Celular y Nutrición de la CEU UCH Eloy Bejarano, Alejandro Ponce, Lucía Gimeno, Alicia Doménech y Antonella Locascio han colaborado con el profesor del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH Salvatore Sauro y con investigadores del Instituto de Medicina Molecular Aplicada de la Universidad CEU San Pablo de Madrid; el departamento de Farmacología de The State University of New Jersey, en Estados Unidos; The Metabolomics Innovation Centre (TMIC) y el Departamento de Química de la University of Alberta, en Canadá y el laboratorio Covachim-M2E de la Universidad de las Antillas, en la isla francesa de Guadalupe.