Impulsan un proyecto para mejorar la calidad de la granada mollar de Elche

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ALICANTE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), la denominación de origen protegida (DOP) granada mollar de Elche (Alicante) y la empresa Hermanos Fuentes han puesto en marcha un grupo de cooperación para impulsar el proyecto Gramola, que pretende mejorar la calidad de este fruto.

Además de ese objetivo, esta iniciativa, que se desarrollará durante dos años, pretende estudiar el pardeamiento del arilo de la granada para "avanzar en el conocimiento de estas fisiopatías" y "aplicar técnicas agrarias sostenibles para reducir su incidencia en el fruto".

Este grupo de cooperación, que también cuenta con la colaboración de la Estación Experimental Agraria de Elche, está cofinanciado por la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca a través de las ayudas de los fondos Feader, detallan los impulsores del proyecto Gramola en un comunicado.

La investigadora de la Unidad de Agricultura Sostenible del IVIA, Belén Martínez Alcántara, corresponsable del proyecto junto con Ana Quiñones Oliver, ha señalado que "la iniciativa surge tras detectar en los últimos años distintos desórdenes fisiológicos en el fruto, especialmente el pardeamiento del arilo, en un contexto de cambio climático que está repercutiendo directamente en la calidad comercial de la granada".

Ante esta situación, la parte pública, la iniciativa privada y la DOP de la granada mollar de Elche han unido fuerzas para impulsar este proyecto con el objetivo de "avanzar en el estudio de estas alteraciones para identificar su origen" y "poder establecer medidas sostenibles que permitan reducir su aparición y minimizar su impacto".

ACTUACIONES

El proyecto combinará el análisis científico con la aplicación de prácticas agrarias "sostenibles" en campo. Entre ellas, se ensayarán distintas estrategias como el uso de mallas de sombreado para reducir el impacto del sol o la aplicación de caolín, una arcilla natural utilizada en agricultura como protector frente al estrés térmico y la radiación solar, para modificar las condiciones de temperatura y humedad en las que se desarrolla el fruto.

"Queremos caracterizar esta fisiopatía a lo largo de todo el ciclo del fruto y comprobar si existe relación con factores como el estado nutricional de la planta o las condiciones ambientales", ha aseverado Martínez Alcántara.

Para ello, el estudio realizará un "seguimiento exhaustivo" desde la floración hasta la recolección, analizando diferentes parcelas y comparando distintos manejos agronómicos. Además, se instalarán sensores para registrar variables como la temperatura y la humedad tanto en el ambiente y el suelo como en el interior de la copa del árbol, lo que permitirá obtener información "precisa" sobre el microclima en el que se desarrolla el fruto.

El proyecto también incorporará análisis "avanzados" para profundizar en el origen de estas fisiopatías, incluyendo estudios del perfil nutricional, hormonal y metabolómico del fruto, así como el seguimiento de su evolución en diferentes momentos del ciclo productivo.

Otro de los aspectos "clave" será evaluar el comportamiento de la fruta tras la recolección. En este sentido, se analizará cómo influyen las prácticas aplicadas en campo durante el proceso de conservación en frío y en su posterior comercialización, con el objetivo de comprobar su evolución tras la cosecha.

"Se trata de entender cuándo y por qué aparecen estas alteraciones para poder actuar con mayor precisión y ofrecer soluciones eficaces al sector", ha apuntado la investigadora.

"CONOCER MEJOR EL PRODUCTO"

Por su parte, el presidente de la DOP de la granada mollar de Elche, Francisco Oliva, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para el futuro del cultivo: "Apoyar proyectos como Gramola es fundamental porque nos permite conocer mejor el producto, poner remedio a los problemas y seguir garantizando la calidad de una fruta única en el mundo".

En esta línea, Oliva ha subrayado que la granada Mollar de Elche "no solo forma parte" del paisaje y la economía de la zona, sino también de la identidad. "Trabajamos de forma constante para mejorar su calidad y proteger su valor diferencial", ha apostillado.

Asimismo, el presidente de la DOP ha insistido en que "invertir en investigación es invertir en el futuro del sector, en la rentabilidad de los agricultores y en la confianza del consumidor".

Con el desarrollo de este proyecto, el grupo de cooperación espera avanzar en la identificación de las causas de estas fisiopatías y establecer "estrategias sostenibles que permitan reducir su incidencia", para reforzar "la competitividad y la calidad" de la granada mollar ilicitana.