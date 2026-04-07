Innovación para mejorar la salud mental: ITI aplica IA y tecnologías inmersivas en nuevas terapias

ITI Mind - ITI

VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

ITI, centro tecnológico especializado en TIC, aplica inteligencia artificial (IA) y tecnologías inmersivas al desarrollo de nuevas formas de intervención terapéutica para mejorar la salud mental, "uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo".

Desde el organismo subtayan que el aumento de problemas como la ansiedad, la depresión o la soledad, junto con la creciente demanda asistencial, ha puesto de manifiesto la necesidad de complementar la atención psicológica tradicional con herramientas más accesibles, personalizadas y adaptadas a cada persona.

Con este objetivo, ITI trabaja en nuevas soluciones tecnológicas que tienen "una meta clara: transformar el potencial de la tecnología en soluciones útiles para profesionales sanitarios y pacientes", afirman responsables del instituto en un comunicado.

Uno de los ejemplos más representativos es el proyecto cuidAR, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE+i) con expediente IMDEEA/2025/36. En colaboración con el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (Aiju), ITI investiga cómo la inteligencia artificial generativa y la realidad mixta pueden emplearse para diseñar experiencias terapéuticas inmersivas.

Estas soluciones permiten adaptar los entornos virtuales al contexto real del paciente, facilitando la personalización de los entornos inmersivos y la creación de escenarios a medida para que respondan a las necesidades específicas de cada paciente, favoreciendo una mayor implicación en el proceso terapéutico.

Para validar los resultados del trabajo desarrollado, el proyecto cuenta con la colaboración de empresas y asociaciones como la Fundación Acavall, Fundación SASM, Play&Go, Innoarea, DomusVi y el European Institute of Exercise and Health (EIEH).

A esta línea de trabajo se suma el proyecto Prev-ED, centrado en la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. Financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y desarrollado también con la participación de la UIC de Barcelona, el proyecto se dirige especialmente a adolescentes y jóvenes.

En este marco se ha desarrollado una experiencia de realidad mixta para terapias grupales, que permite crear un entorno seguro y controlado en el que pueden entrenar estrategias de regulación emocional.

ITI cuenta con varios años de investigación consolidada en la aplicación de la realidad mixta a la salud mental. El resultado de esta trayectoria es ITI MIND, una plataforma basada en realidad mixta y gamificación, que permite convertir las sesiones terapéuticas en experiencias más dinámicas, motivadoras y personalizadas, con el objetivo de mejorar la adherencia al tratamiento y contribuir a su bienestar físico y emocional.

En palabras de la responsable del grupo de investigación en Human-Computer Interaction (HCI), Patricia Pons, ITI MIND es "la evolución natural de todo el conocimiento tecnológico consolidado en proyectos previos como Arcadia o Aware-XR".

"Trabajar aspectos como la regulación emocional y la atención plena es fundamental para el bienestar, y la realidad mixta nos ofrece una ventaja única para apoyarlo: no aísla a la persona. Al no perder de vista el mundo real, el usuario puede realizar dinámicas amenas y gamificadas manteniendo en todo momento el contacto visual con su entorno y con el profesional que le acompaña. De este modo conseguimos una herramienta que facilita el acompañamiento psicológico haciéndolo mucho más seguro, cercano y motivador", explica.