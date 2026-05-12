La investigadora y profesora de la UPV Elena Pinilla, entre las 50 mujeres líderes emergentes del mundo

Archivo - La investigadora y profesora extremeña Elena Pinilla, entre las 50 mujeres líderes emergentes en España - UPV - Archivo

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La investigadora y profesora de la Universitat Politècnica de València (UPV) Elena Pinilla Cienfuegos ha sido seleccionada como una de las 50 mujeres líderes emergentes de todo el mundo, dentro del programa Santander SW50 Emerging Leaders 2026.

Tras ser elegida el pasado mes de marzo entre las cincuenta mejores de España, la investigadora extremeña fue una de las 450 finalistas que pasó a la fase internacional, en la que finalmente ha sido reconocida entre el top 50 mundial.

Actualmente, Elena Pinilla desarrolla su labor investigadora en el Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC) de la UPV. Es profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT) de esta universidad, donde además ocupa el cargo de subdirectora de Comunicación Institucional y Extensión Universitaria. Asimismo, es vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física (RSEF), detalla la universidad valenciana en un comunicado.

"Sin duda, este reconocimiento es un honor y una enorme alegría. Después de ser seleccionada en la fase nacional, pasar a formar parte de este selecto grupo internacional es para mí una oportunidad única de crecimiento y aprendizaje junto a mujeres referentes líderes de todo el mundo. El proceso ha sido especialmente exigente, con miles de candidaturas a nivel internacional, lo que hace que valore aún más formar parte de esta comunidad", comenta Pinilla.

Nacida en Badajoz, Elena Pinilla Cienfuegos, física y doctora en nanociencia y nanotecnología, es investigadora senior en el Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC) y profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT) de la Universitat Politècnica de València.

En el NTC dirige su grupo de investigación ("Photonic and Innovative Nanomaterials Lab"), donde investigan cómo integrar nuevos nanomateriales en dispositivos nanofotónicos reconfigurables para hacerlos más versátiles y eficientes, como sensores, metasuperficies o interruptores fotónicos con aplicaciones en telecomunicaciones o medicina.

Por otro lado, estudia fenómenos en la nanoescala en biomateriales mediante técnicas avanzadas de caracterización, con aplicaciones en salud y antropología.

MÁS DE 40 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS

Cuenta con una producción de más de 40 contribuciones científicas con publicaciones en revistas de alto prestigio en nanotecnología, fotónica y ciencia de materiales, así como más de 35 publicaciones en congresos, 19 artículos de docencia y divulgación, y la supervisión de más de 25 estudiantes de grado, máster, prácticas y doctorado.

Es vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física (RSEF) y subdirectora de Comunicación Institucional y Extensión Universitaria en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT) de la UPV. También es divulgadora científica, con especial interés en dar visibilidad al trabajo de las mujeres en física, y colabora con iniciativas como el 11F (Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia), el grupo especializado de mujeres en física de la RSEF, Girls4STEM, AMIT o el Área de Mujer, Óptica y Fotónica de la Sociedad Española de Óptica (SEDOPTICA).

Por su labor científica, docente y divulgadora ha sido reconocida con diversos premios, como el 1.º premio Valencia Idea (2013), el 1.º premio MUY Jóvenes Científicas otorgado por la revista Muy Interesante (2019), varios premios docentes como mejor profesora en la ETSIT (2023, 2024 y 2025), y distintos reconocimientos como supervisora de trabajos de fin de máster (premio nacional Arquímedes y premio al mejor TFM en la 24.ª edición NTV).