Investigadores buscan alternativas a los antibióticos frente a la agalaxia contagiosa de pequeños rumiantes

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación Agentes Microbiológicos Asociados a la Reproducción Animal (ProVaginBIO), de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, ha recibido financiación de la Generalitat Valenciana para su proyecto de búsqueda de nuevas estrategias antimicrobianas alternativas al uso de antibióticos en los pequeños rumiantes.

Este proyecto (GV/2020/026) se enmarca en la convocatoria de proyectos I+D+I desarrollados por grupos de investigación emergentes y tiene por objetivo estudiar la microbiota de la glándula mamaria y tracto urogenital del ganado ovino y caprino.

Se pretende con ello aislar bacterias no patógenas presentes de forma natural en estas localizaciones anatómicas que tengan un potencial antimicrobiano frente a Mycoplasma agalactiae. Esta especie bacteriana es el principal agente etiológico de la agalaxia contagiosa de los pequeños rumiantes, aunque no el único en el ganado caprino, explica la institución académica en un comunicado.

En 2020, el grupo ProVaginBIO de la CEU UCH ha publicado diversas investigaciones en revistas científicas internacionales, reportando avances en el estudio de la microbiota reproductiva animal mediante el empleo de técnicas punteras en microbiología como la metagenómica. Esta línea de investigación ha descrito también el potencial uso de los probióticos como alternativa al uso de antibióticos frente a los micoplasmas en rumiantes.

El mencionado proyecto se focaliza en el tratamiento y prevención de las mastitis y las vaginosis empleando modelos in vitro e in vivo y es pionero a la hora de abordar el uso de probióticos frente a micoplasmas patógenos en los pequeños rumiantes. En este sentido, el grupo ProVaginBIO desarrolló el primer modelo de inoculación de probióticos vaginales en el ganado ovino.*

PROBIÓTICOS FRENTE A ANTIBIÓTICOS

Con este nuevo proyecto, los investigadores de la CEU UCH tratan ahora de buscar nuevas estrategias antimicrobianas frente a*Mycoplasma agalactiae, patógeno que produce cuantiosas pérdidas económicas en el sector de los pequeños rumiantes de la cuenca mediterránea.

Según el doctor Ángel Gómez Martín, investigador principal del grupo de investigación ProVaginBIO y del mencionado proyecto, "en España se están dando grandes pasos en la lucha frente a la agalaxia contagiosa que posiblemente, sea la enfermedad con mayores repercusiones socioeconómicas en este sector ganadero, especialmente en el de aptitud lechera".

"Se trata de la infección en la que la entrada de un único portador asintomático en un rebaño, puede arruinar a una explotación ganadera en menos de un mes por las altas mortalidades acontecidas y por las repercusiones negativas en la calidad y producción lechera", apunta.

En este sentido, el profesor de la CEU UCH Ángel Gómez Martín subraya que los avances que se están produciendo en España se deben especialmente a que ya hay comunidades autónomas como Castilla y León y Castilla-La Mancha que están calificando oficialmente rebaños.

Ello ofrece, por primera vez en nuestro país, la posibilidad de que las explotaciones ganaderas lleven a cabo una compraventa de animales con mayores garantías sanitarias, evitando la entrada de portadores asintomáticos en la ganadería. A su vez, en las explotaciones con calificación negativa, se revaloriza el valor económico-sanitario de los animales y las hace más competitivas en los mercados nacionales e internacionales.

Para las explotaciones positivas a esta infección, el desarrollo de nuevos antimicrobianos alternativos a la antibioterapia como los que aborda el proyecto de ProVaginBIO, supondría una novedosa herramienta en la lucha frente a esta compleja enfermedad.

Con este proyecto, los investigadores de la CEU UCH pretenden favorecer, en estas explotaciones infectadas, la obtención de un mejor estatus sanitario añadiendo una nueva estrategia de prevención y control antes no contemplada. Afortunadamente, la agalaxia contagiosa no es una zoonosis por lo que no supone un riesgo para las personas. El cepario de bacterias con potencial antimicrobiano que se está elaborando con el mencionado proyecto, será además susceptible de ser testado a posteriori contra otros patógenos implicados en los abortos o las mastitis de los pequeños rumiantes.

*Según destaca Ángel Gómez, investigador principal del proyecto en la CEU UCH, "el sector ovino y caprino español está en la vanguardia a nivel internacional en producción lechera y exportación de material genético, dando lugar a productos de gran reconocimiento internacional que contribuyen a la marca España".

PRODUCTOS SALUDABLES

Y añade: "Numerosas asociaciones ovinas y caprinas españolas han apoyado esta línea de investigación desde sus inicios y con ello, el sector pretende estar a la cabeza de la obtención de productos saludables, comprometidos con el medio ambiente y con la fijación del medio rural".

La iniciativa cuenta además con colaboraciones como la del Grupo de Investigación Sanidad de Rumiantes de la Universidad de Murcia, dirigido por el profesor Christian de la Fe que, junto con el profesor Ángel Gómez Martín, de la UCH-CEU, conforman el equipo asesor científico de los planes oficiales de erradicación de agalaxia contagiosa de la Junta de Castilla y León y Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.