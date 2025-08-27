El centro tecnológico ITENE desarrollará adhesivos de poliuretano sostenibles y biobasados para envases y calzado. - ITENE

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico Itene desarrollará adhesivos de poliuretano sostenibles y biobasados para envases y calzado. Esta entidad está trabajando en la creación de nuevos adhesivos de poliuretano sostenibles con hasta un 50 por ciento de materia prima biobasada y renovable.

Estos desarrollos forman parte del proyecto SUSTAINPU, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE+i) con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), según ha informado Itene en un comunicado. El proyecto está coordinado por el Centro Tecnológico del Calzado, Inescop.

Estas iniciativas están destinadas a mejorar el impacto ambiental de los productos donde se apliquen, dentro de sectores como el de envase y calzado, dos sectores clave en el uso de estos compuestos, ha detallado el Itene.

El objetivo principal del proyecto, que se inició en enero de 2025 y finalizará en marzo de 2026, es desarrollar formulaciones de adhesivos de poliuretano que sean técnicamente viables desde el punto de vista industrial y cuenten con formulaciones más seguras y sostenibles desde un punto de vista ambiental.

Estas formulaciones permitirán dar respuesta a los nuevos requisitos legislativos de la Unión Europea, que establecen que para 2030 al menos el 70 por ciento de los envases comercializados sean reciclables.

Itene desarrollará adhesivos biobasados a partir de fuentes renovables como aceites vegetales para ofrecer alternativas más sostenibles y reducir así la dependencia de materias primas fósiles.

Por su parte, Inescop, se encargará de crear formulaciones libres de isocianatos, unos compuestos que se utilizan en la síntesis de este tipo de adhesivos que presentan ciertas limitaciones para la seguridad de la salud y el medio ambiente.

"SUSTAINPU supone un paso decisivo hacia la formulación de adhesivos de poliuretano más seguros y sostenibles, eliminando por completo los isocianatos y apostando por materias primas de origen renovable. Con este desarrollo, no solo damos respuesta a las exigencias normativas cada vez más estrictas, sino que también facilitamos procesos de reciclado más limpios y seguros. El reto está en mantener el rendimiento técnico sin comprometer la sostenibilidad para su aplicación real en los envases", ha asegurado la responsable del proyecto en Itene, Natalia Ortuño.

El proyecto aborda el desarrollo de adhesivos aplicables mediante diversas tecnologías industriales como base agua, base solvente, hot-melt y sin disolvente (solventless) que puedan utilizarse en procesos de fabricación convencionales.

Itene trabajará en la formulación de estos adhesivos y su validación en aplicaciones reales, evaluando su comportamiento en diferentes materiales empleados en envases plásticos flexibles y de papel con valores de fuerza de adhesivo de al menos 3 N/mm y 5 N/mm, respectivamente.

Inescop realizará la validación a nivel industrial en las aplicaciones dentro del sector del calzado, donde se pretende alcanzar resistencias de adhesión iguales o superiores a 5 N/mm. Todo ello sin comprometer la reciclabilidad de los productos donde se apliquen, ha precisado la misma fuente.

El primero de estos centros evaluará la idoneidad de estas formulaciones para el contacto alimentario en aplicaciones de envase, mientras que Inescop se encargará de evaluar su huella ambiental mediante análisis de ciclo de vida (ACV), con el fin de cuantificar los beneficios ambientales derivados del uso de materias primas renovables y la eliminación de isocianatos en su composición.

"DOBLE RETO INDUSTRIAL"

"Trabajamos para ayudar a las empresas valencianas de calzado y envases a afrontar el doble reto industrial que supone cumplir con la normativa ambiental vigente y mantener la competitividad en un mercado global que exige soluciones más sostenibles y seguras para productos que no perjudiquen el medio ambiente ni la salud de los consumidores", ha afirmado la investigadora principal de SUSTAINPU en Inescop, Pilar Carbonell.

Este proyecto se enmarca en la apuesta de Itene por desarrollar soluciones que impulsen la sostenibilidad y la economía circular en la industria del envase, mediante la incorporación de materiales seguros, reciclables y con menor impacto ambiental.