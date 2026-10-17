Ivace+i destina 11,1 millones a ayudas para la consolidación de la cadena de valor empresarial - GVA

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) ha resuelto la convocatoria de ayudas a la consolidación de la cadena de valor empresarial, que con un importe de 11,1 millones de euros permitirá el desarrollo de 46 proyectos de I+D empresarial.

El programa, dirigido exclusivamente a empresas con sede o centros de producción en la Comunitat Valenciana y tramitado en régimen de concurrencia competitiva, tiene como finalidad facilitar el desarrollo y la aplicación de innovaciones en productos, procesos y sistemas de organización.

Los proyectos se centran en el desarrollo de soluciones y mejoras aplicables en ámbitos como la salud, la industria avanzada, la economía circular o las infraestructuras, con impacto en sus respectivas cadenas de valor.

Alrededor de un tercio de las propuestas respaldadas son el resultado de la colaboración entre empresas, mientras que el 70 % restante constituyen proyectos individuales, detalla la Generalitat en un comunicado.

Las pymes se erigen en el principal grupo de beneficiarios del programa, con cerca del 60 % de los proyectos seleccionados. Destacan especialmente las sociedades mercantiles de pequeño tamaño y las microempresas, que suman más de la mitad de las iniciativas, frente al 13 % aportado por las medianas. Las grandes empresas conforman el segundo colectivo más relevante, con el 40 % de los proyectos respaldados.

Según la tipología del proyecto, son los relacionados con la economía circular los que se sitúan al frente. Suponen cerca de un 30 %, ocho puntos más que los proyectos enmarcados en el sector agroalimentario. En tercer lugar, se sitúan las iniciativas centradas en el desarrollo e implantación de las tecnologías habilitadoras, con un 17 % del total.

SALUD, HÁBITAT SOSTENIBLE O AUTOMOCIÓN

Las propuestas circunscritas a los ámbitos de la salud, el hábitat sostenible, la descarbonización o la automoción y movilidad sostenible también están representadas en la resolución.

Consolidación de la cadena de valor empresarial es un programa financiado al 60 % por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Comunitat Valenciana 2021-2027.

El objetivo de estas ayudas es contribuir al desarrollo de soluciones empresariales con capacidad de impactar de forma positiva tanto en los clientes como en los proveedores, consolidando así la cadena de valor de los diferentes sectores de actividad.

Con esta resolución, que puede consultarse en la web de IVACE+I, queda pendiente únicamente la línea de ayudas destinada al desarrollo de prototipos y pruebas piloto, incluida en la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo y fortalecimiento del sistema de innovación. La relación de entidades beneficiarias se publicará, previsiblemente, la próxima semana.

Los siete programas que han constituido este llamamiento público incentivan el desarrollo de proyectos de innovación en las empresas y facilitan la transferencia de conocimiento científico y sus aplicaciones al tejido productivo, fomentando, además, la colaboración público-privada y la cooperación entre centros tecnológicos y de investigación y empresas.