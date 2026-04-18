Ivace+i financia un sistema con IA para mejorar el diagnóstico y la rehabilitación de lesiones articulares. - GVA

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio financia, a través de Ivace+i Innovación, el desarrollo de una nueva solución tecnológica basada en inteligencia artificial (IA) para mejorar el diagnóstico, seguimiento y rehabilitación de enfermedades musculoesqueléticas.

Este innovador sistema permitirá obtener un control integral y continuo de la evolución de cada paciente mediante el uso combinado de sensores avanzados y análisis de datos, lo que facilitará intervenciones médicas más eficaces, reducirá los tiempos de recuperación y contribuirá a disminuir el impacto económico asociado a estas patologías, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El proyecto, denominado 'Kinessensor', está desarrollado por un consorcio multidisciplinar del que forman parte Blautic Designs, el Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas), el Instituto Musculoesquelético Europeo (Imske), Crespo Printing Group y la Universitat Politècnica de València (UPV).

La iniciativa cuenta, a su vez, con financiación de la Unión Europea, a través del programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

UNOS 1.700 MILLONES DE AFECTADOS EN EL MUNDO

Las enfermedades musculoesqueléticas, como la artrosis, la artritis o las lesiones deportivas, afectan a más de 1.700 millones de personas en todo el mundo. En este contexto, 'Kinessensor' plantea una solución portátil que integra sensores impresos flexibles y convencionales para identificar, monitorizar y hacer seguimiento de dolencias en articulaciones, ligamentos y músculos.

Uno de los focos principales del proyecto es la inhibición muscular artrogénica (AMI), una condición frecuente tras lesiones del ligamento cruzado anterior o intervenciones de rodilla, que provoca contracturas, dolor y dificultades en la rehabilitación.

La detección precoz y el seguimiento de esta patología permitirán mejorar la toma de decisiones clínicas, optimizar los tratamientos y favorecer una recuperación más eficaz.

Con este objetivo, el consorcio trabaja en el desarrollo de bandas kinestésicas u órtesis inteligentes que incorporan sensores capaces de medir variables clave de forma inmediata. Estos dispositivos estarán conectados a un sistema de análisis con comunicación inalámbrica que permitirá monitorizar en tiempo real la evolución del paciente.

Además, la integración de inteligencia artificial permitirá identificar patrones en los datos recogidos y ofrecer a los profesionales sanitarios información objetiva para ajustar los tratamientos.

Esta tecnología también facilitará que los pacientes puedan continuar su rehabilitación en casa con mayor autonomía, pero bajo supervisión, lo que mejora los resultados clínicos y reduce costes.

'Kinessensor' representa un avance significativo en la aplicación de la electrónica flexible y la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. Su desarrollo contribuirá a una medicina más personalizada, en la que los tratamientos se adapten a las características específicas de cada paciente y a la evolución de su dolencia.

Asimismo, el proyecto abre nuevas oportunidades en el desarrollo de sensores impresos aplicados a la salud, con potencial para generar futuras líneas de negocio e incluso nuevas iniciativas empresariales basadas en esta tecnología.

APORTACIONES DE SOCIOS Y COLABORADORES

El desarrollo de este sistema es posible gracias a las aportaciones de los socios que participan en el consorcio y que representan a los principales eslabones del ecosistema innovador.

Así, Aimplas lidera el diseño de los sensores impresos y materiales avanzados; mientras que el desarrollo tecnológico y la integración del sistema recae sobre Blautic Designs.

Por su parte, Imske contribuye con el conocimiento clínico y la validación médica, Crespo Printing Group con la fabricación de los dispositivos y la UPV participa con su amplia experiencia en análisis de datos e inteligencia artificial aplicada.

El proyecto se alinea con las conclusiones del Comité Estratégico de Innovación Especializado (CEIE) en Salud la AVI, que aboga por prevenir, identificar y controlar enfermedades crónicas mediante el desarrollo de "herramientas digitales y dispositivos médicos" para una atención continuada y coordinada por parte del sistema de salud.

En este sentido, 'Kinessensor' se encuadra en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.