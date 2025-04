Un modelo matemático para comprender la evolución de las poblaciones del neolítico

Una investigación internacional analiza la competición entre los últimos cazadores-recolectores y los primeros agricultores en el Mediterráneo peninsular

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) participa en una investigación internacional que ha desarrollado un protocolo cuantitativo a partir de simulación matemática para conocer la evolución de las poblaciones en la transición demográfica neolítica, un período clave en la historia humana. La investigación, publicada en la revista "PNAS", contrasta las simulaciones con la información arqueológica a partir de las reconstrucciones demográficas basadas en sumas de radiocarbono, de forma que el número de dataciones ofrece una aproximación a la densidad demográfica relativa en la Prehistoria.

El estudio adapta las ecuaciones de modelos matemáticos conocidos, utilizadas para cuantificar la competición entre predadores y presas (interpretados en el modelo como grupos humanos), de forma que se pueden conocer diferentes ratios de crecimiento de población o de exceso de mortalidad a partir de la situación de competición entre los últimos cazadores-recolectores-pescadores (en la adaptación del modelo, las "presas") y los agricultores y ganaderos (en el modelo, los "predadores").

Se han utilizado tres casos de estudio arqueológico para evaluar los resultados del modelo: el este de la Península Ibérica (región pionera de la implantación agrícola en el Mediterráneo occidental hace unos 7500 años), la isla de Kyushu (Japón), y Dinamarca (Escandinavia).

En la investigación, cuyo objetivo es comprender las dinámicas poblacionales que operaron en la transición agrícola, también participan investigadores del Max Plank Institute for Evolutionary Anthropology, la University of Cambridge, la University College of London, la University of Bath y el Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences.

"El cambio de un modo de vida basado en la caza y la recolección a uno centrado en la agricultura y la ganadería supuso un hito trascendental que revolucionó la organización de las sociedades humanas en el plano económico, social, cultural, territorial, y constituyó ante todo un éxito demográfico", explican Oreto García-Puchol (profesora del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la UV) y Alfredo Cortell-Nicolau (Marx Plank Institute for Evolutionary Anthropology).

El desarrollo e implantación de la agricultura y la ganadería a escala global se produjo mediante procesos de invención independiente y su expansión mediante la migración y el contacto con los cazadores-recolectores a través de procesos de asimilación y aculturación.

Así, asumiendo una población inicial de cazadores recolectores alrededor de diez veces más grande que la población agrícola migrante, los agricultores podrían superar a los primeros en unos 400 años desde el inicio de la interacción, dependiendo de los efectos de la competición entre ambos. Un patrón similar se observa analizando la desaparición/asimilación de los cazadores recolectores, que raramente se produce antes de los 300 años de interacción, excepto en los casos en que el número de agricultores es muy alto, y con algunos casos de cazadores-recolectores sobreviviendo hasta bien entrada la adopción de la agricultura.

MORTALIDAD

En el caso de la mortalidad, con esta misma simulación se estima que la población de los cazadores recolectores del mediterráneo occidental y de Escandinavia tiene menor mortalidad que la población de Japón, o que la mortalidad de los grupos agrícolas es menor en las zonas mediterráneas y Japón, que en el caso danés.

Al comparar las tres regiones, el estudio permite comprender mejor las distintas particularidades del proceso como, por ejemplo, las diferencias derivadas de una expansión de la agricultura de carácter marítimo o terrestre. Además, este trabajo replantea la comprensión actual de los procesos de difusión agrícola al enfocarlos desde el punto de vista de la interacción demográfica y social de los grupos humanos, y no únicamente como una respuesta a situaciones climáticas cambiantes.