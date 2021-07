Un proyecto de investigación internacional combate plagas en cultivos con el uso de microorganismos

CASTELLÓN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Desarrollar herramientas innovadoras basadas en el uso de microorganismos beneficiosos para proteger los tres cultivos más relevantes del Mediterráneo: los cítricos, el tomate y el olivo.

Este es el objetivo del proyecto Intomed, impulsado por investigadores de España, Portugal, Francia, Grecia, Marruecos y Túnez, en el cual participa Víctor Flors, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la Universitat Jaume I.

Intomed, proyecto seleccionado por la Fundación Prima (Partenariat for Research and Innovation in the Mediterranean Area), cuenta con el apoyo financiero de la Diputación Provincial de Castellón, que en 2020 y 2021 ha firmado sendos convenios de colaboración con la UJI por una inversión global de 200.000 euros.

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, y el presidente de la Diputación, José Martí, han visitado este jueves el laboratorio de contención biológica de la UJI donde se desarrollará la investigación y conocer su potencial para el desarrollo de una agricultura más inteligente y sostenible.

A la visita también han asistido el comisionado de la rectora para la Nueva Normalidad, Vicent Cervera; el director del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural, Vicent Arbona, el investigador Víctor Flors y el director de la Oficina Técnica de Obras y Proyectos de la UJI, José Roger.

El consorcio internacional en el que participa la UJI pretende el desarrollo de nuevas herramientas basadas en el uso y el conocimiento de hongos y bacterias para combatir las plagas y enfermedades en cultivos mediterráneos.

"El conocimiento de los microorganismos beneficiosos y sus potenciales usos en agricultura es, en estos momentos, casi marginal. Hay una enorme cantidad de bacterias y hongos que pueden vivir en asociación con los vegetales protegiéndolos frente a enfermedades y plagas, el uso de las cuales reduciría el impacto sobre los suelos y sistemas agrícolas y redundaría en una sostenibilidad a largo plazo", ha explicado Flors.

Por su parte, José Martí ha puesto en valor el trabajo conjunto de la institución provincial con la Universitat Jaume I, "un centro sin duda vital para la investigación en las comarcas castellonenses".

Respecto al proyecto para combatir biológicamente plagas y enfermedades en cultivos mediterráneo, Martí ha mostrado su confianza que "consiga resultados a corto plazo porque en la Diputación tenemos claro que el futuro está en la ciencia y esta es una iniciativa que puede resultar de gran utilidad para nuestros agricultores puesto que les puede ayudar a hacer más rentables sus explotaciones agrarias".

Modernizar el campo de la provincia de Castelló a partir de la erradicación de las plagas y enfermedades que habitualmente atacan a nuestros cultivos "es fundamental para nuestra provincia, y aquí están codo con codo la Diputación y la Universitat Jaume I", añade eel máximo responsable de la corporación provincial.

La rectora Eva Alcón, ha agradecido el apoyo económico de la Diputación "a un proyecto de investigación que generará conocimiento de alto impacto e innovación con capacidad de transformación sobre un sector tan importante para la economía de la provincia como el agrícola" y ha subrayado la importancia de favorecer estas sinergias para apoyar a la actividad científica que se despliega en las universidades.

BIOPESTICIDAS

Otro objetivo del proyecto es conocer el impacto socioeconómico del uso de biopesticidas y qué es el nivel de conocimiento de su existencia entre agricultores y productores, entre las empresas del sector agroalimentario y, finalmente, entre consumidores.

Según apunta el profesor de la UJI Víctor Flors, hemos observado que en la Unión Europea la mayoría de los países registran de manera conjunta el consumo de pesticidas y biopesticidas, con el que el estado real de la situación es muy difícil de establecer. "Cuando el proyecto se encuentre en un estado avanzado, se podría extrapolar y modelizar en los próximos años cómo el uso de estas herramientas agrícolas impactará en la reducción de la huella de carbono", agrega.

El desarrollo del proyecto Intomed ha supuesto la creación de un laboratorio de alta seguridad para investigar en enfermedades de cuarentena de la provincia. En este laboratorio, y como parte de los estudios propuestos, se realizarán ensayos de protección de las plantas de tomate frente a Clavibacter, una bacteria emergente en España capaz de causar enormes daños en el cultivo del tomate.

Este laboratorio, situado en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales y destinado a la actividad científica del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio natural, ha sido cofinanciado por la UJI (con una inversión de fondos propios superior a los 100.000 euros) y la Diputación (con una aportación de 43.000 euros).