Los 100 años de 'La quimera del oro' de Chaplin, el recuerdo a David Lynch y éxitos actuales, en la Filmoteca d'Estiu

'Anora', 'Flow', 'La Casa', 'La Infiltrada' o 'El 47' entre los 12 títulos que protagonizan la programación

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 100 aniversario de 'La quimera del oro' de Charles Chaplin, los éxitos actuales de la cartelera nacional e internacional y el recuerdo al cineasta David Lynch, protagonizan la programación de la Filmoteca d'Estiu que, a partir del 1 de agosto y hasta el 31, acogerá los jardines del Palau de la Música de València.

'Anora', 'Flow. Un mundo que salvar', 'La Casa', 'El 47' o 'La Infiltrada', son algunas de las 12 películas que componen la programación de este cine de verano cuya imagen gráfica y agenda de proyecciones se han presentado este martes en la sala Berlanga del edificio Rialto de València.

El acto ha contado con la presencia de la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar; el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálbez, y el jefe de programación de La Filmoteca, José Antonio Hurtado. También han asistido el director del IVC, Álvaro López Jamar, así como el diseñador gráfico e ilustrador encargado de la imagen, David Mir.

Tébar ha incidido en que los criterios que sigue la programación de la Filmoteca d'Estiu son los mismos que se siguen el resto del año en la Sala Berlanga del Edificio Rialto que se basan en la reproducción de películas en "Versión Original (V.O), calidad de las proyecciones y un precio muy asequible".

Así, ha destacado la programación que "conjuga la tradición con la proyección de grandes clásicos y la modernidad con películas contemporáneas y las grandes triunfadoras de los principales festivales y eventos cinematográficos".

En esta línea, ha indicado que este año cuenta con un total de 12 películas y 26 proyecciones divididas en tres ciclos: 'David Lynch', 'Cosecha de premios' y 'Aniversarios cinéfilos'.

"EL VERANO, LA NOCHE Y EL CINE": PILARES DE LA IMAGEN GRÁFICA

Por su parte, Gosálbez ha puesto en valor que, por sexto año consecutivo, las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu abrirán cada sesión con "un montaje de películas domésticas de temática veraniega depositadas, digitalizadas y conservadas en el Archivo Fílmico del IVC en Paterna" para "visibilizar la labor de recuperación y de conservación del patrimonio cinematográfico que se lleva a cabo desde la Filmoteca Valenciana".

Asimismo, ha destacado la figura del creador de la imagen visual de esta edición de la Filmoteca d'Estiu que reside en la localidad valenciana de Picanya y que fue afectado por la dana del pasado 29 de octubre.

Respecto a la trayectoria profesional de David Mir, el director adjunto de Audiovisual y Cinematografía ha subrayado que el valenciano ha publicado en medios nacionales e internacionales como The New York Times, The Wall Street Journal, The Economist, actualmente es colaborador de el periódico El País y ha sido premiado en multitud de certámenes.

En palabras del propio Mir, la imagen gráfica de este año combina tres elementos que hacen referencia directa a la Filmoteca d'Estiu: "el verano, la noche y el cine".

"La textura de una película antigua se superpone a la forma sintetizada del clásico polo helado. En las versiones animadas del cartel, además, dicha textura adquiere movimiento, y la silueta del polo evoca una ventana a través de la cual el espectador puede asomarse a un cielo estrellado", ha apuntado.

INAUGURACIÓN CON 'ANORA'

La Filmoteca d'Estiu se inaugura el viernes 1 de agosto, a las 22.30 horas, con la proyección de 'Anora' (2024) de Sean Baker, Palma de Oro en el Festival de Cannes y ganadora de cinco premios Oscar, incluyendo Mejor película, dirección y guión original. La película podrá volver a verse el sábado 2 de agosto y el domingo 3 de agosto.

'David Lynch' La Filmoteca d'Estiu programa un ciclo de cuatro películas del director norteamericano David Lynch, fallecido en Los Ángeles el 15 de enero de 2025. El ciclo proseguirá en septiembre dentro de la programación regular de la Filmoteca Valenciana en la sede del edificio Rialto.

El ciclo de la Filmoteca d'Estiu presenta cuatro de los títulos más destacados de la filmografía del director estadounidense: 'Terciopelo azul' (1986), 4 y 5 de agosto; 'L'home elefant' (1980), 16 y 17 de agosto; 'Mulholland Drive' (2001), 21 y 22 de agosto, y 'Una historia verdadera' (2001), 28, 29 y 30 de agosto. 'L'home elefant' y 'Mulholland Drive' se proyectan en versión original con subtítulos en valenciano.

Sobre la elección de estos títulos dentro de la amplia filmografía del director, el jefe de programación de la Filmoteca ha explicado que estas cuatro cintas "muy importantes" dentro de sus producciones ya que permiten dar "una visión de esa mirada tan particular y tan especial de David Lynch".

Además de 'Anora', en el ciclo 'Cosecha de premios' podrán verse las películas ganadoras de los principales certámenes cinematográficos nacionales e internacionales, como la producción valenciana 'La casa' (2024) de Alex Montoya, Premio del Audiovisual Valenciano al Mejor Largometraje de Ficción (7 y 8 de agosto).

La película de animación 'Flow, un mundo que salvar' (2024) de Gints Zilbalodis, Oscar a Mejor Película de Animación (9 y 10 de agosto); 'La infiltrada' (2024) de Arantxa Echevarría, Goya a Mejor Película de Ficción (11 y 12 de agosto); 'El 47' (2024) de Marcel Barrena, Goya a Mejor Película de Ficción (14 y 15 de agosto), y 'Emilia Pérez (2024) de Jacques Audiard, Goya a Mejor Película Europea y Mejor Película en los Premios del Cine Europeo ( 23 y 24 de agosto).

COPIA RESTAURADA EN '4K'

Asimismo, dentro del ciclo 'Aniversarios cinéfilos', la Filmoteca d'Estiu proyecta 'La quimera de l'or' (1925) de Charles Chaplin, con motivo del centenario de su estreno, 18 y 19 de agosto; y 'Dersu Uzala' (1975) de Akira Kurosawa, con motivo de los cincuenta años de su estreno, 25 y 26 de agosto.

Sobre el film centenario de Chaplin, José Antonio Hurtado ha mencionado que en la Filmoteca d'Estiu el público va a poder ver "una copia restaurada de la película en '4k'".

HORARIOS Y VENTA DE ENTRADAS

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles, que no hay sesión. La proyección se inicia a las 22.30 horas y la taquilla se abre a las 21.30 horas. La programación por días y la venta de entradas anticipadas en línea están disponibles en la web del IVC.