Unas 15.000 personas desalojadas a causa del incendio de la Vall d'Uixó

Población de la Vilavella desalojada en el polideportivo de Nules, a 25 de julio de 2026, en Nules, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 municipios y barrios han sido desalojados y alrededor de 15.000 personas evacuadas a causa del incendio declarado este sábado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó, según informa el Consorcio Provincial de Bomberos.

Los municipios desalojados son los siguientes: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d'Uixó. Además, están confinados los municipios de Betxí y La Vall d'Uixó.

En estos momentos, el fuego está "fuera de capacidad de extinción", señalan los Bomberos de la Diputación de Castellón, que insisten en la importancia de que nadie trate de acceder a la zona del incendio.

En esta línea, inciden en hacer un llamamiento a la ciudadanía para que sigan las indicaciones de servicios de seguridad y emergencias.