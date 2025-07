El 17º Weird Market pondrá el foco en las IPs con una imagen "rompedora" y autores de firmas internacionale

El Internacional de Animación, Videojuegos y New Media se celebraráen València del 30 de septiembre al 5 de octubre

Weird Market ha anunciado los primeros detalles de su XVII edición, que se celebrará del 30 de septiembre al 5 de octubre en València. Su director, José Luis Farias, ha avanzado que el Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y New Media presentará una nueva imagen "rompedora" que pondrá el foco en las IPs. También asistirán autores que han trabajado en destacadas empresas internacionales.

La organización ha informado, en un comunicado, que la principal novedad de este año en el apartado de proyectos viene en la estructura de su convocatoria, pues con el objetivo de poner el foco en el valor de las IPs, sin importar su origen, Weird Market las unificará en una única convocatoria de proyectos europeos.

Podrán presentarse proyectos de animación que quieran darse a conocer en sus diferentes estados de producción. Los formatos contemplados son los de largometraje, cortometraje, serie, webserie, serie en redes sociales --estas tres últimas están abiertas excepcionalmente a nivel internacional--, videojuego, transmedia, juego de mesa y cómic.

Los trabajos recibidos serán evaluados en función de su creatividad y se pondrá en valor la propiedad intelectual. De estos proyectos saldrá una primera selección que será publicada en el catálogo de Weird Market. Esta publicación llega cada año a más de 7.000 profesionales del sector "gracias a su distribución online y a través de la propia página web del evento", han indicado.

Más tarde, se llevará a cabo una segunda selección que determinará los proyectos que serán presentados en València durante el mercado de mano de sus creadores.

El plazo se encuentra ya abierto hasta el 11 de agosto y no tiene cuota de inscripción. Además, los elegidos podrán optar a llevarse algunos de los reconocimientos que se otorgan, como el Premio Proyecto Corto Movistar Plus+, Premio Talento RTVE - Weird Market al Mejor Proyecto de Cortometraje de Animación, Premios RTVE a Mejor Proyecto de Videojuego, Proyecto de Videojuego Más Innovador y Videojuego Weird Plus, así como la Acreditación Gratuita Annecy-MIFA 2025 al Mejor Proyecto de Serie de Joven Creador.

AUTORES DE RENOMBRE

El ilustrador y artista conceptual, Igor Heras ha elaborado para el cartel del evento un diseño influido por el terror gótico y los monstruos, además del estilo y colores de la cartelería japonesa. Como el propio autor ha expresado, "quería reivindicar que también existe una parte de la animación enfocada a un público adulto, por supuesto, sin olvidar todos los demás elementos que componen el festival", ha declarado Heras.

El autor es una de las piezas esenciales del estudio Monster Pit que cuenta con 15 años de experiencia en el sector de los videojuegos, la animación, el cine, series, los juegos de mesa, la publicidad y la industria editorial.

Entre sus clientes se encuentran destacadas empresas internacionales como Konami, Nintendo, HBO, Disney y Games Workshop participando en el desarrollo de proyectos como 'Castlevania Lords of Shadows', '30 Monedas', 'Toy Story 4' o 'Warhammer The Horus Heresy: Legions'.

LOS PUNTOS DE REFERENCIA EN VALÈNCIA

La capital del Turia volverá a ser un año más el punto de encuentro del sector de la animación y los videojuegos en el arranque del otoño 2025. La cita "clave" tendrá a Las Naves y La Mutant como puntos de referencia. El resto de sedes y programación serán reveladas en las próximas semanas.

Las Naves se consolida como espacio para las conferencias y proyecciones a concurso del certamen de cortometrajes (WFest). Una infraestructura que "se adapta perfectamente a las necesidades del evento por su naturaleza polivalente como centro de innovación social y urbana", han aseverado.

Por su parte, La Mutant, interconectada con el anterior espacio, se suma en este 2025 para el resto de actividades profesionales. Se trata de un espacio de artes vivas y motor, según el director, de una nueva etapa cultural en el barrio del Grau. "Una combinación perfecta para Weird Market, nuestro espíritu innovador y multidisciplinar se adapta como un guante a la filosofía de ambas infraestructuras" explica Farias.

La 17ª edición de Weird Market cuenta con el patrocinio principal de Europa Creativa MEDIA, el Ayuntamiento de València, Valencia Innovation Capital y la participación de Acción Cultural Española a través del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE). Cuenta también con el apoyo de RTVE, el Instituto Valenciano de Cultura adscrito a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, IndieDevDay, Tangram Solutions, DIBOOS, AVEPA, Animat y Movistar Plus+, entre otros.