La 18ª edición Nit de l'Art de Castelló se celebrará los días 8 y 9 de mayo

Archivo - La Nit de l'Art de Castelló se celebrará los días 8 y 9 de mayo - SERGIO FORMOSO - Archivo

CASTELLÓ 31 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La Nit de l'Art de Castelló regresará los próximos 8 y 9 de mayo de 2026 en su 18ª edición, que inicia su cuenta atrás con la promesa de transformar, una vez más, la ciudad.

Durante dos días -y sus noches- Castelló dejará de ser escenario para convertirse en experiencia. Calles, plazas, estudios de artista y espacios culturales inesperados se abrirán al arte en un recorrido libre, gratuito y vivo que invita al público no solo a mirar, sino a habitar, sentir y dejarse impactar por la creación contemporánea.

La mayoría de edad de la Nit de l'Art llega acompañada de cifras históricas: casi 700 propuestas recibidas tras la convocatoria abierta -frente a las 214 del año pasado-, una participación que evidencia no solo el crecimiento del proyecto, sino también su capacidad de resonar en contextos diversos: "las propuestas han llegado desde toda la geografía estatal y 21 países, confirmando el alcance y la proyección internacional de la Nit de l'Art", ha destacado su directora, Yvonne Bacas.

Si algo define a este proyecto es su crecimiento sostenido desde lo colectivo. Las cifras de la pasada edición ya dibujaban ese mapa compartido: 33.000 personas disfrutaron de las más de 130 propuestas de 15 disciplinas impulsadas por 500 artistas -entre profesionales y amateurs- en 80 escenarios urbanos activados en toda la ciudad, un entramado cultural que no solo se mantiene, sino que se fortalece gracias al respaldo constante del público, de los creadores y de una ciudad que ha hecho suyo el evento.

La programación de 2026, que la organización desvelará en breve y que nace de esa participación récord, desplegará una primavera más todo un mosaico de lenguajes y formatos: artes escénicas, música, exposiciones, performances, intervenciones urbanas o experiencias participativas que invitan a perderse -y encontrarse- en cada rincón, y que sumará de nuevo la implicación del tejido cultural y educativo local, motor de una cita que se reinventa sin dejar de ser reconocible.

Organizada por la Asociación de Arte Contemporáneo de Castellón, la Nit de l'Art cuenta con el respaldo especial del consistorio y su Concejalía de Cultura y de la Generalitat Valenciana a través del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y l'Institut Valencià de Cultura (IVC), además del apoyo de la Diputación Provincial, Al Port, la Universitat Jaume I y Ruralnostra.