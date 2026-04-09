'Las 20 Rosas de Paterna', la exposición que homenajea a las mujeres fusiladas por el franquismo

Acto de presentación de 'Las 20 Rosas de Paterna' - AYUNTAMIENTO PATERNA

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Dona de Paterna acoge desde este jueves la exposición 'Las Rosas de Paterna', una muestra impulsada por el Ayuntamiento y comisariada por la fotoperiodista Eva Máñez que se ha inaugurado esta tarde con el objetivo de reconocer la memoria de las mujeres fusiladas por el franquismo en el Paredón de Paterna, muchas de ellas olvidadas durante décadas.

El acto de inauguración ha contado con la asistencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, el secretario general del PSPV-PSOE por Valencia, Carlos F. Bielsa, la teniente alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Garcían y el concejal de Memoria Histórica, Julio Fernándezn junto a miembros del equipo de gobierno municipal, diputadas autonómicas y provinciales, la Fiscal delegada de la sección de Memoria Democrática y Derechos Humanos de la CV, Susana Gisbert y la Vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universitat de València, Ester Alba, informa el consistorio en un comunicado.

Del mismo modo, se han sumado a este acto representantes de entidades y asociaciones por la Memoria Histórica, además de familiares y ciudadanía en general. Entre 1939 y 1957, un total de 2.238 personas fueron ejecutadas en este muro situado junto al cementerio municipal.

Entre ellas, un grupo de mujeres, 19 según la documentación recopilada en esta exposición, procedentes de distintos municipios de la Comunitat Valenciana y otros puntos de España, cuyas historias han permanecido silenciadas durante generaciones.

La muestra reúne fotografías de procesos de exhumación, objetos personales recuperados de las fosas comunes y documentación de archivo que permite reconstruir sus vidas. Elementos cotidianos como ganchos del pelo, zapatos de tacón o prendas íntimas conservadas bajo tierra, junto a sumarios judiciales, cartas o documentos en los que figuraba la palabra 'ejecutada', contribuyen a poner rostro a estas mujeres y a comprender el contexto de represión que vivieron, así como el papel de organizaciones como Mujeres Libres.

Se trata de mujeres de entre 21 y 65 años --modistas, sindicalistas, trabajadoras de la naranja, enfermeras, concejalas o amas de casa--, muchas de ellas madres que dejaron tras de sí familias rotas y marcadas por el estigma. Sus historias reflejan no solo la violencia ejercida contra ellas, sino también el silencio impuesto posteriormente.

En 1939, tras el final de la Guerra Civil, fueron fusiladas las primeras mujeres en Paterna, mientras que María 'la Jabalina' fue la última republicana ejecutada en este enclave el 8 de agosto de 1942. La exposición recupera sus nombres, sus historias y su memoria, contribuyendo a sacarlas del olvido.

Durante su intervención, Sagredo ha destacado que "en Paterna mantenemos un compromiso firme con la memoria democrática" y ha subrayado que "poner nombre, rostro e historia a las víctimas es un acto de dignidad, de identidad y de responsabilidad colectiva". En este sentido, Sagredo ha señalado que "desde que llegamos al gobierno en 2015 hemos impulsado una política activa de memoria histórica, abriendo más de 80 fosas y recuperando cerca de 1.600 cuerpos en Paterna, 200 de ellos ya identificados".

Por último, el primer edil ha afirmado que "la verdadera Concordia no es la Ley de PP y VOX, es el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Paterna durante los últimos 11 años para reparar y dignificar a las víctimas y sus familias, sin ruidos ni polémicas".

La comisaria de la muestra, Eva Máñez, ha destacado que esta exposición forma parte de un proceso de "reparación, justicia y verdad" y ha subrayado la importancia de acercar estos hechos a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, para reflexionar sobre uno de los episodios más duros de la historia reciente.

Por su parte, Isabel Segura, ha señalado que "con esta exposición damos visibilidad a unas mujeres que durante demasiado tiempo han permanecido invisibilizadas, recuperando su memoria y su papel en la historia". En este sentido, ha añadido que "recordarlas es también una forma de reforzar nuestro compromiso con los valores democráticos y con la memoria colectiva".

Por último, el acto ha contado con la presencia de un familiar de las mujeres represaliadas, como Jesús Espinós Andrés, sobrino-nieto de Mercedes Martínez Ruiz, fusilada el 8 de noviembre de 1939.