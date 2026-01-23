2025 fue un año extremadamente cálido y muy húmedo en la Comunitat Valenciana

Varias personas trabajan tras los efectos de las lluvias en la zona del barranco en Carcaixent, a 29 de diciembre de 2025, en Carcaixent - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El año 2025 fue extremadamente cálido y muy húmedo en la Comunitat Valenciana. La temperatura media estuvo 1,2 grados por encima de la del promedio climático normal, mientras la precipitación fue un 30% superior. Es el cuarto año más cálido en la Comunitat y el undécimo más húmedo desde que hay registros, según el balance anual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a la temperatura, el año pasado tuvo una temperatura media de 16,7ºC en el promedio del territorio valenciano. Los cuatro años más cálidos en la Comunitat son los cuatro últimos, por este orden: 2024, 2022, 2023 y 2025.

Por meses, 2025 tuvo un mes extremadamente cálido (junio), siete muy cálidos (enero, febrero, abril, julio, agosto, septiembre y octubre), tres con carácter cálido (mayo, noviembre y diciembre) y uno frío (marzo). El 70% de los días del año tuvieron una temperatura media superior al promedio normal.

El día más frío del año fue el 25 de diciembre, sobre todo por las temperaturas diurnas que fueron unos 6°C más bajas de lo normal. Fue el día de Navidad más frío desde 2010. En enero también hubo un episodio frío destacado entre los días 13 y 20, en los que se registraron las noches más frías del año: -9,6ºC en Villena, -9,2ºC en Ademuz, -8ºC en Sant Mateu y -7,8ºC en Fontanars dels Alforins y Jalance.

Los días con la mayor anomalía fría fueron el 21 y 22 de noviembre, con una temperatura media 4,6 y 4,2ºC inferior a lo normal. También destacó la anomalía fría de -4,1°C del 17 de marzo, en la semana de Fallas, y la de -3,8°C del 25 de julio en plena canícula. Entre las anomalías cálidas, el 27 de enero y el 18 de agosto (el día más cálido del año) tuvieron una temperatura media más de 6°C superior al promedio normal.

MÁS CALOR EN JUNIO QUE EN JULIO Y AGOSTO

El carácter extremadamente cálido de junio fue muy significativo. Sin un gran pico cálido, la temperatura media de este mes fue incluso más alta que la de un julio o agosto normal. Computando todos los meses del año desde 1950, también fue el mes más anómalo con +3,7°C, superando a febrero de 1990 (+3,4ºC) y marzo de 2001 (+3,3ºC).

En agosto hubo una larga ola de calor que se extendió entre los días 3 y 18. Los valores más altos se registraron el día 16 en Sumacàrcer, con 45,5°C, 44,5ºC en Carcaixent y 43,7ºC en Xàtiva. El día 18 fue muy cálido en el sur de Alicante, con 44,9°C en Orihuela y más de 42ºC en otros muchos observatorios de la Vega Baja y el Vinalopó Baix y Mitjà.

En general, durante 2025 se registraron 20 récords de días cálidos, cuatro veces superior al valor esperable, y ningún récord de días fríos. De los 20 récords, dos se produjeron en un mes de invierno (enero, febrero o diciembre), otros dos en primavera, 12 en verano y cuatro en otoño.

RÉCORD DE TEMPERATURA DEL MAR

En las aguas costeras valencianas (20 millas mar adentro), la temperatura media anual fue de 20,5ºC. Se trata del año con las aguas más cálidas en nuestro litoral desde al menos 1940, superando los registros de 2022.

Dentro de los récords destaca el largo periodo de tres semanas entre el 20 de junio y el 10 de julio, en los que el mar alcanzó unos valores sin precedentes para tratarse de unas fechas tan tempranas. De hecho, la boya de València de Puertos del Estado superó su máximo histórico de junio (27,8°C el día 30) y de julio (28,9°C el día 4).

Por su parte, la precipitación acumulada en 2025 fue de 646,3 litros por metro cuadrado, un 30% superior que la del promedio climático del periodo 1991-2020, lo que califica al año como muy húmedo. Las tres provincias presentaron superávit, aunque en Alicante con desigual carácter entre el norte y el sur.

El año fue extremadamente húmedo en zonas de la Plana Baixa y l'Alt Palància y de forma más aislada en el prelitoral de Valencia. En cambio, fue seco o muy seco en el 5% del territorio, sobre todo en l'Alt Vinalopó. Por meses, marzo fue extremadamente húmedo, julio, octubre y diciembre muy húmedos y septiembre húmedo, mientras noviembre fue muy seco y febrero, abril, junio y agosto, secos. En enero y mayo el carácter fue pluviométricamente normal.

LLUVIAS TORRENCIALES EN OTOÑO

Hubo cinco episodios destacados de precipitación: uno en marzo, uno a final de septiembre, otro a mitad de octubre y dos en diciembre. Marzo fue un mes extremadamente húmedo, el segundo más húmedo de la serie tras 2022.

En septiembre las precipitaciones tuvieron intensidad torrencial el día 29, de madrugada en zonas de la Serra d'Espadá y del Baix Maestrat y a partir de la mañana en zonas del litoral de Valencia. En Xeresa se acumularon 164,1 l/m2, más de cien de ellos en menos de una hora. Por la tarde una tormenta muy intensa se formó en la zona de Alzira, que se desplazó al sur de València y provocó reventones húmedos entre el norte de Cullera y el Perelló, con rachas de más de cien kilómetros por hora.

En octubre hubo un largo temporal de lluvias entre los días 9 y 13 con 138,3 l/m2 en Gandia, de los cuales más de 100 en una hora. En diciembre hubo dos temporales muy destacados que dieron lugar a la activación del aviso rojo en los litorales de la provincia de Valencia los días 14, 15 y 28. Entre los días 13 y 17 las precipitaciones fueron persistentes, primero provocadas por la borrasca Emilia y posteriormente por una baja fría que quedó aislada en el sureste la Península.

MÁS DE 2.000 RAYOS EL 28 DE DICIEMBRE

Los días 25 y 26 de diciembre se registraron lluvias generalizadas, que fueron de nieve en el interior norte de Castellón por encima de 700 metros. El día de más adversidad del mes fue el 28 de diciembre, con un total de 2.057 descargas procedentes de rayos que impactaron dentro del territorio de la Comunitat, lo que supone el máximo histórico del mes.

El 28 de diciembre se llegaron a acumular más de 200 l/m2 en menos de 12 horas en la línea imaginaria que une Barxeta, Rafelguaraf y Simat de la Valldigna, Carcaixent en el centro y Guadassuar y l'Alcúdia en el norte. Ese día también cayó granizo menudo en varias zonas, la más destacada se produjo por la noche en la playa de Xeraco y zonas de la Valldigna.

Durante 2025, varios observatorios del sur de Valencia próximos a sierras litorales superaron los 1.200 l/m2 de precipitación acumulada. El máximo se registró en Barx, con 1.468,6 l/m2, mientras la precipitación acumulada en 2025 fue inferior a 250 l/m2 en localidades del valle del Vinalopó como Villena (207).

MÁS SOL EN LONDRES QUE EN VALÈNCIA EN MARZO

Respecto a las horas de sol, 2025 terminó con un total de 2942 en el promedio del territorio valenciano, un 2% por debajo del valor medio del periodo 1991-2020. En el sur de Alicante hubo más de 3.200 horas de sol en el año, mientras la insolación anual fue inferior a 2.800 horas en el interior norte de Castellón. Fue muy significativo el déficit de marzo y diciembre, con muchos días de cielo cubierto.

Marzo fue el segundo con menos horas de sol tras marzo de 2022. Hubo más horas de sol en ciudades europeas como París, Bruselas, Berlín, Ginebra, Londres o Praga, donde se superaron las 200 horas de sol en marzo, que en Alicante (194,4 horas), Castelló de la Plana (156,5) o València (136,9).

En conjunto, diciembre de 2025 fue el segundo del siglo con menos insolación en la Comunitat Valenciana tras 2004 y el quinto desde al menos 1983.