Unas 22.500 personas disfrutan de un segundo día del SanSan con artistas como Amaral y la Oreja de Van Gogh

CASTELLÓ, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival SanSan, en su décima edición, ha cerrado este viernes en Benicàssim (Castellón) su segunda jornada, en la que 22.500 personas "eufóricas" disfrutaron de una propuesta cargada de música y, en esta ocasión, acompañada de "buen tiempo" y de artistas como Amaral, la Oreja de Van Gogh, entre otros artistas como Ángel Stanich, el encargado de inaugurar el segundo día de festival con estilo "único" que atrajo a "una gran cantidad de fans".

Por primera vez, Querido, el grupo liderado por Andrés Ferreiro y "uno de los más esperados" de la jornada, pasó al "otro lado del Atlántico" para tocar canciones como 'Una nueva esperanza IV' y regalar una actuación que la organización espera que sea "la primera de muchas".

Asimismo, la Oreja de Van Gogh cautivó al público entre 'Rosas' y el 'Último Vals' que dejó al público "completamente entregado", ya que no se dejó en el tintero ni una sola estrofa de las canciones más reconocidas de la banda. Así pues , ha sido una de las actuaciones que ha marcado esta jornada de viernes y probablemente "una de las mejores actuaciones" que se recuerdan en los diez años del festival, según ha informado la organización del evento en un comunicado.

Al caer la noche, en el escenario contiguo se preparaba la segunda cabeza de cartel, Amaral, una banda que brilló bajo la noche de Benicàssim. Las canciones del "mítico dúo aragonés" como 'Marta, Sebas, Guille y los demás' siguen siendo el himno de toda una generación, y en la noche del viernes se "encargaron de demostrarlo".

Otro de los artistas del cartel fueron Morochos, quienes demostraron "por qué son la banda de la que todo el mundo anda detrás", tras el reciente lanzamiento de su disco 'De dónde vengo', un disco en el que los dos hermanos gemelos --Ignacio y Juan-- rinden homenaje a sus orígenes venezolanos y españoles, todo ello con ritmos que generan "felicidad", por ello, "no dejaron sin bailar a nadie".

Suu regaló un concierto "precioso", al igual que Eva McBel, que dejó a todos con la "boca abierta" por la "sensibilidad especial" que desprende, tras la energía arrolladora de La Élite. Cabe destacar, la "gran afluencia" que tuvo Veintiuno, pese a coincidir su concierto con el de Amaral, un hecho que refleja el "gran momento" que vive el grupo, quienes son, a juicio de la organización, una de las bandas "más prometedoras" de la escena actual.

Por su parte, Álvaro de Luna pisó de nuevo el festival para presentar su último disco 'Uno', un trabajo "enérgico" en el que el artista sevillano ha demostrado "lo que siente de verdad" en un concierto en el que "lo dio todo", tras convertir la actuación en un "una sucesión de hits".

En este contexto, la banda La La Love You dio el brochazo de pop punk que movilizó a todo el festival al ritmo de su nuevo disco, 'Blockbuster', además de hacer viajar al público por su discografía, con alguna de sus letras "más icónicas" que cerraron con el hit 'El fin del mundo'. Asimismo, Inés Hernand, Miss Deep'in, Toxicosmos y Afroktek fueron los encargados de que no decayese la noche, con una carpa que "no se vaciaba" y en la que el público "no dejaba de bailar".

DÉCIMO ANIVERSARIO

La organización ha destacado el "eclecticismo" que ha marcado este décimo aniversario, pues la media de edad ha bajado "considerablemente", a la vez que se ha mantenido la asistencia del público "más fiel", un hecho que ha generado "un buen ambiente" en el que todas las generaciones han podido "disfrutar" de la música.

Esta edición está siendo para el SanSan "un éxito rotundo", pues lo más importante, a juicio de la organización, es el bienestar del público, con el objetivo de "dejarles claro que todo el mundo tiene cabida en el festival".

En este sentido, este sábado pondrán fin a su décima edición con una jornada repleta de "grandes artistas" como Travis Birds, Arde Bogotá, Emlan, Mr. Kilombo o Vetusta Morla.