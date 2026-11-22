Compromís-Frente Valencia llama a la izquierda a votar por "políticas ambiciosas y no con la nariz cubierta" - COMPROMÍS-FRENTE VALENCIA

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís-Front Valencià ha hecho este domingo un llamamiento a la izquierda a votar por "políticas ambiciosas y audaces contra el mercado y los poderosos y no con la nariz tapada": "Somos nosotros quienes llevamos políticas útiles para frenar la especulación, el turismo y garantizar vidas dignas para quienes quieren vivir en sus ciudades, en sus pueblos".

Así, se ha puesto de manifiesto en un acto electoral de Compromís-Front Valencià celebrado este domingo en Alicante en el que se ha explicado el modelo turístico y al respecto se ha recalcado: "No estamos en contra del turismo, pero sí estamos en contra de poner límites para defender el derecho a vivir con dignidad".

Por ello, la cabeza de lista por Alicante, María Teresa Pérez Maria Teresa Pérez, ha reivindicado que el pueblo progresista "no debe votar con la nariz tapada ni con resignación al mal menor" porque "hay un voto útil para la unidad de izquierdas que fomentará políticas más ambiciosas contra la especulación y la turistización, que el PSOE no se atreve a llevar a cabo".

"No estamos en contra del turismo; pero sí estamos en contra de un modelo que expulse a quienes viven, trabajan y construyen esta región durante todo el año. Nuestras ciudades no son solo entornos vacacionales. El turismo debe ser compatible con el derecho a la vivienda, a salarios dignos, al comercio local, a los servicios públicos y al territorio. Queremos un turismo sostenible desde un punto de vista medioambiental, pero también económico y social", ha apuntado.

Asimismo, ha destacado que el modelo propuesto por la candidatura Compromís-Front Valencià "propone mejorar los salarios y reducir la jornada laboral en el turismo, proteger a las empleadas domésticas de la sobrecarga laboral y evitar que subcontraten a empresas multiservicios".

Así, ha explicado que las medidas incluyen "perseguir los abusos de las aerolíneas y los operadores turísticos y garantizar recursos para los servicios públicos bajo presión de los visitantes". La propuesta se complementa con un transporte público "más accesible y una gestión del agua que fomentan el ahorro y la reutilización".

Compromís-Front Valencià propone regular los apartamentos turísticos, aplicar una tarifa de 2 euro por pernocta, y prohibir temporalmente a los no residentes comprar viviendas en zonas de estrés. Proponen diversificar la economía y destinar recursos de promoción turística a la industria verde y a la I+D+i.

También prioriza el tren, limita los vuelos con alternativas ferroviarias competitivas a menos de dos horas y media, y regula la llegada masiva de cruceros, con una planificación que proteja la costa y tenga en cuenta el agua y la energía.

"LA REMONTADA ES POSIBLE"

Por su parte, el número dos de la lista, Natxo Bellido, ha animado a trabajar por una remontada: "Nuestros sentimientos son muy buenos. Sentimos que estamos creciendo, que los ciudadanos progresistas se están movilizando, que una remontada es posible".

"Pero --ha añadido-- la remontada, insisto, no puede lograrse mediante una opción que nos diga que debemos votar por el mal menor. Será posible mediante la movilización de la izquierda, mediante el entusiasmo, mediante un voto convencido para quienes estén dispuestos a tomar políticas audaces y a forzar a quienes no están dispuestos a adoptarlas".

"Y para eso, necesitamos fuerza. Tener un grupo parlamentario valenciano en el Congreso y también, como siempre he dicho, gente del país, gente de los alrededores, para que no olvidemos quién votó por nosotros ni de dónde venimos", ha recalcado.

"EL SENADO, LA CAPITAL CONTRA LOS REVESES CONSTITUCIONALES"

Del mismo modo, la candidata del Senat al Progrés, Imma Orozco, ha advertido de que sería "desastrosa para los intereses de toda la ciudadanía y especialmente para las personas más vulnerables" una mayoría absoluta de la derecha y la extrema derecha porque "podrían decidir unilateralmente, sin necesidad de alcanzar consenso, sobre cuestiones tan importantes y fundamentales para nuestra democracia como los órganos judiciales, el Consejo General del Poder Judicial o la Constitución".

"Y no queremos que la derecha y la extrema derecha toque nuestra Constitución para retrotraernos en derechos y libertades que nos han costado tanto esfuerzo lograr. No podemos permitir eso. Por encima de todo, como mujeres, no podemos permitir que se apoderen de la Constitución para recortar derechos que nos han llevado siglos lograr", ha apostillado.