Morant anuncia que no concurrirá a las elecciones generales para centrarse "en exclusiva" en ganar las autonómicas

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de los socialistas valencianos y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Diana Morant, ha anunciado este miércoles que no concurrirá a las elecciones generales para centrarse "en exclusiva" en ganar las autonómicas.

Morant, que ha realizado estas declaraciones durante el acto celebrado por el PSPV-PSOE con motivo del 9 d'Octubre, ha señalado "el doble reto electoral" del PSPV de los próximos meses: ganar las elecciones generales en la Comunitat Valenciana y trabajar desde ya para ganar también las elecciones autonómicas.

Al respecto, ha subrayado que "ya desde hoy el PSPV sale a ganar las Elecciones Autonómicas" y ha remarcado: "Llega la hora de que yo me dedique en exclusiva a eso. Por eso no me presentaré a las elecciones generales".

"Quiero deciros a todos vosotros, a la ciudadanía, que ya desde hoy el PSPV-PSOE sale a ganar las elecciones generales en la Comunitat Valenciana. El PSPV será la primera fuerza política valenciana en las Elecciones Generales, con el mejor equipo", ha afirmado.

En el acto, también han participado el expresident de la Generalitat, Ximo Puig; el exsíndic del Grupo Socialista en Les Corts, Manolo Mata; la secretaria general del PSPV-PSOE de València ciudad y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé; y el secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa.