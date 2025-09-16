La 33 Muestra de Teatro Español Guillermo Heras programa 16 espectáculos en siete sedes de Alicante

La edición se articula en torno al lema 'En carne viva', que conecta con el carácter "urgente y comprometido" del teatro contemporáneo

La 33 Muestra Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras (Mutesac) arranca este martes en Alicante con la presentación de su programación que incluye hasta 16 espectáculos profesionales, con dos estrenos absolutos, procedentes de seis comunidades autónomas, algunos de ellos en lenguas cooficiales, escogidos bajo la premisa de la "calidad y la innovación" y que suponen una representación de diferentes generaciones y estéticas, desde voces emergentes hasta las más consolidadas.

La muestra, que se celebrará del 7 al 16 de noviembre, ofrecerá al público una selección "diversa" y "representativa" de la dramaturgia actual en siete puntos distintos de Aicante: Teatre Arniches, Caja Negra de Las Cigarreras, Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo, Casa Mediterráneo, Paraninfo de la Universidad de Alicante, Teatro Principal y una de ellas en la vía pública.

El conjunto ha sido seleccionado por el nuevo director de la muestra, Roberto García, reconocido dramaturgo y director escénico nombrado a finales de mayo por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), institución que impulsa el evento, según ha informado la organización en un comunicado.

Una de las novedades de esta 33ª edición es la incorporación de un lema central que articula y da sentido al conjunto de propuestas escénicas: 'En carne viva', que "con el carácter urgente y comprometido del teatro contemporáneo".

"El mundo actual atravesado por la confrontación, la polarización y la catástrofe, nos está dejando sin capas de protección", ha asegurado García. "Inevitablemente, los dramaturgos y dramaturgas reflejamos en nuestras obras los conflictos vivos y presentes que tanto nos duelen. Muchas de las obras programadas serán por tanto criaturas en carne viva cuyas heridas supuran ese dolor desde la metáfora, la ficción, la poesía o la denuncia", afirma el responsable.

De manera "excepcional" y atendiendo al propósito expresado por el Ministerio de Cultura a través del INAEM, en esta muestra habrá una "significativa" presencia de compañías y profesionales de la Comunitat Valenciana como apoyo al sector valenciano tras la catástrofe de la dana de 2024. En el caso de la programación de espectáculos, esa presencia de compañías ocupará casi la mitad de la programación. En concreto, siete de los 16 espectáculos serán producciones valencianas, el resto proceden de Madrid (tres), Cataluña (tres), País Vasco (una), Galicia (una) y Murcia (un).

La programación arrancará el viernes 7 de noviembre, a las 19.00 horas, en Casa Mediterráneo con 'Mascletà poètica', un espectáculo de calle a cargo de la compañía Visitants con dramaturgia de Sònia Alejo. Más tarde, a las 21.00 horas en el Teatre Arniches, tendrá lugar la entrega del Premio Ana Diosdado de la Fundación SGAE, tras la cual se ofrecerá el estreno absoluto de 'Los días lentos', una producción propia del Institut Valencià de Cultura (IVC) escrita por la autora alicantina Lola Blasco.

El sábado 8 de noviembre la programación continuará a las 19.00 horas en la Caja Negra Las Cigarreras con 'Yo soy 451', un texto de Xavo Giménez interpretado por él mismo para La Teta Calva. A las 21.30 horas, el Arniches acogerá la segunda función de 'Los días lentos' de Lola Blasco.

El domingo 9 de noviembre a las 19.00 horas, el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo será el escenario de 'Ya no queda nada de todo esto', una propuesta de Inés Collado e Irene Doher para la compañía Drift Produccións, en colaboración con el Teatro de la Abadía.

El lunes 10 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Principal de Alicante se presentará 'Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán', una obra de María Goiricelaya para la compañía vasca La Dramática Errante. A las 21.30 horas, en el Teatre Arniches se ofrecerá la multipremiada 'El imperativo categórico' de Victoria Szpunberg, producción del Teatre Lliure.

El martes 11 de noviembre, a las 19.00 horas en la Caja Negra de Las Cigarreras, podrá verse 'Caos' de Juli Disla para Teatre de l'Abast. El mismo día, a las 21:30 horas, 'Del fandom al troleig. Una sàtira del bla, bla, bla', escrita y dirigida por Berta Prieto en una producción de la Sala Beckett ocupará el espacio del Arniches.

El miércoles 12 de noviembre, a las 19.00 horas en el Paraninfo de la Universidad de Alicante, tendrá lugar 'Salto o caída' de Juanma Díez Diego para la compañía Luces y Sueños Producciones. A las 21.30 horas, tendrá lugar el estreno absoluto de 'Las jirafas duermen de pie' de Ester Medrano para la compañía La Subterránea en el Arniches.

La Caja Negra de Las Cigarreras será el lugar de presentación de 'Zorra dorada' de Elisa Forcano para la compañía del mismo nombre, el jueves 13 de noviembre, a las 19.00 horas. A las 21.30 horas, en el Teatre Arniches, llegará 'Instrucciones para Alberto González', un texto de Ion Iraizoz para su propia compañía.

El viernes 14 de noviembre, a las 21.30 horas, se representará 'Ubasute' de Paula Carballeira para la compañía gallega Berrobambán Teatro en el Arniches. El sábado 15 de noviembre, a las 19.00 horas en el Principal se ofrecerá la multipremiada 'El día del Watusi', adaptación teatral de Iván Morales de la novela de Francisco Casavella, en una producción de la compañía Los Montoya junto al Festival Grec de Barcelona.

El domingo 16 de noviembre, a las 11.00 y 13.00 horas, habrá dos pases de la propuesta de calle 'Break Time' de la creadora Estela Santos. A las 19.00 horas, en el Teatre Arniches, se presentará 'Canviarem bolquers segons el BOE', de Patrícia Pardo para Contrahecho Producciones.

EJES TEMÁTICOS

Los 16 espectáculos gravitarán en torno a seis ejes temáticos abordados desde ópticas y lenguajes escénicos diferentes. La ciudad aparece como espacio transformado y transformador de nuestras vidas, con relatos que miran lo urbano desde lo histórico, lo íntimo y lo social; con retratos generacionales que exploran la generación Z y el impacto de las redes sociales la experiencia millennial, su búsqueda de lugar en el mundo y los nuevos modelos sexo-afectivos; o la vejez, que se plantea como reto colectivo y problema acuciante a afrontar por la sociedad.

Otro eje aborda la muerte vinculada a los problemas de salud mental, desde el suicidio hasta la enfermedad diagnosticada; la mujer aparece como receptora de diversas violencias, ya sea la violencia sexual o la implícita en la precariedad laboral y habitacional, mientras que los juegos formales y los relatos fantásticos proponen dualidades y fugas poéticas: realidad/ficción, poesía como pólvora liberadora, literatura como acto de rebelión y tiempo real/tiempo subjetivo.