'340.000', El Documental Que Narra El Rescate De La Memoria De Miles De Fotos Dañadas Por La Dana - UPV

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) presenta '340.000', un cortometraje documental sobre el proyecto Salvem les fotos UPV / Recuperar las memorias, que ha permitido rescatar miles de fotografías familiares dañadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

El documental repasa la evolución de este proyecto impulsado por un equipo de la Facultad de Bellas Artes y el Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV.

Su título hace referencia precisamente al total de fotografías con las que el equipo de la UPV ha trabajado en estos últimos dos años, combinando técnicas de conservación y restauración de fotografías e investigando nuevas soluciones, así como restituyendo las partes dañadas o desaparecidas de las fotografías mediante herramientas de inteligencia artificial -con la colaboración en este caso del Instituto VRAIN de la UPV y la Fundación ValgrAI.

El documental se proyectará mañana jueves, 22 de octubre, en un acto que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Catarroja y en el que se presentarán los últimos hitos del proyecto.

'340.000' hace un recorrido desde noviembre de 2024, con la puesta en marcha en la Facultad de Bellas Artes de la UPV del laboratorio del proyecto, hasta hoy. En estos casi dos años, el proyecto ha movilizado a más de 200 personas, entre personal investigador, profesionales de la restauración, estudiantes y voluntariado, que han trabajado en la recuperación de cerca de 3.000 álbumes pertenecientes a unas 400 familias.

documental gira alrededor de tres entrevistas con Esther Nebot, Pilar Soriano y Pedro Vicente, codirectores de Salvem les fotos UPV / Recuperar las memorias. A través de sus testimonios, narra cómo surgió el proyecto, "vivencias y anécdotas imborrables para todo el equipo del proyecto", los principales desafíos a los que se ha enfrentado el equipo y los próximos pasos de un trabajo "que permanecerá para siempre en nuestras memorias", como coinciden en señalar Esther Nebot, Pilar Soriano y Pedro Vicente.

LA IA AL SERVICIO DE LA MEMORIA

'340.000' se detiene también en el uso de la inteligencia artificial para los procesos de restitución de fotografías deterioradas. Para ello, incluye una entrevista con César Ferri, investigador del Instituto VRAIN de la UPV y de ValgrAI, quien aborda las posibilidades que ha brindado esta tecnología para restituir digitalmente imágenes dañadas.

Además, recoge el testimonio de una familia de Paiporta afectada por la dana y a la que el equipo de la UPV devolvió también "fotografías de un valor emocional enorme, en un proyecto que para nosotros -señala la familia- ha sido sanador".

El audiovisual es una producción del Área de Comunicación de la Universitat Politècnica de València. En ella han participado Alejandro Simón (realización); Amparo Berbegal y Rafael Rufete (imagen); y Luis Zurano (dirección). Incorpora también imágenes cedidas por David Linuesa.

El documental forma parte además del programa anual de comunicación y divulgación científica de la universidad, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.