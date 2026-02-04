Unos 350 profesionales piden "diálogo" para que la Companyia Teatre Micalet continúe en la Societat Coral

Imagen del espectáculo 'Ballant ballant' de Companyia Teatre Micalet - REMITIDA TEATRE MICALET

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unos 350 profesionales de las artes escénicas han suscrito una carta en la que piden a la Societat Coral El Micalet "un diálogo constructivo" que permita "reconducir y revertir" la salida de la Companyia Teatre Micalet de su sala.

"Pedimos un diálogo constructivo y deseamos que como resultado haya un profundo replanteamiento y la reversión de una decisión que afecta gravemente al bien social y cultural que la Companyia Teatre Micalet aporta".

Así se destaca en la misiva, difundida este miércoles por la agrupación y que firman, entre otros, Carles Alberola, Carles Alfaro, Mercè Arànega, Jordi Bosch, Josep Manel Casany, Xavi Castillo, Pep Cruz, Eduard Farelo, María Ángeles Fayos, Ferran Gadea, Mario Gas, Xavier Grasset, Josep Gregori, Anna Güell, Joel Joan, Mònica López, Teresa Lozano, Enric Majó, Achero Mañas, Dani Miquel, Manuel Molins, Sigfrid Monleón, Queco Novell, Francesc Orella, Rosana Pastor, Borja Penalba, Vicky Peña, Cristina Plazas, Pere Ponce, Mercè Pons, Carme Portaceli, Mingo Ràfols, Rosa Renom, Isabel Requena y Pep Ricart.

Igualmente, suscriben el texto Anna Sahun, Carme Sansa, David Selvas, Rodolf Sirera, Ximo Solano, Pep Tosar, Andreu Valor, Rosángeles Valls, Vasko Vassilev, Rafa Xambó y Paco Zarzoso.

La Companyia Teatre Micalet denunció a finales del mes de enero que la actual Junta Directiva de la Societat Coral El Micalet "ha decidido expulsarla y desahuciarla" de su actual sede, "el espacio que durante 31 años ha sido su casa". Por su parte, la sociedad negaba haber "desahuciado" o "expulsado" a la compañía y aseguraba que lo que se ha producido es la finalización de un contrato, al tiempo que recalcaba que su voluntad no es reducir el uso cultural de la sala, sino ampliarlo.

Los firmantes de la carta se declaran en "shock" y expresan su "total desacuerdo con la decisión tomada por la actual Junta Directiva de la Societat Coral El Micalet, que ha echado la compañía de la sala que la ha acogido y que, a la vez, ha gestionado desde hace tanto de tiempo".

"No hace falta reproducir aquí --continúan-- la reconocida y aplaudida trayectoria que la Companyia Teatre Micalet ha llevado a cabo desde hace más de tres décadas, porque su propuesta ha sido siempre valiente, honesta y culturalmente valiosa. Así lo demuestran la acogida y el reconocimiento de público y profesión que, año tras año, han apreciado tanto la línea de programación como la defensa de la lengua".

"AMOR POR EL PAÍS Y SU CULTURA"

Recalcan que su motor ha sido "el amor por el país y su cultura" y, por lo tanto. es "indiscutible que la Companyia Teatre Micalet merece, de todas todas y sin ningún tipo de duda, continuar su rigurosa tarea".

"Y nosotros, la gente de teatro, así como el público que durante 30 años los ha apoyado, necesitamos que continúe saliendo adelante. Lo necesitábamos hace treinta años, y hace quince años, y siempre. Lo necesitamos ahora, especialmente, en un presente de tantas incertidumbres", aseveran.

Por último, manifiestan que, afortunadamente, el próximo 6 de febrero, y a petición de socios y socias de la Societat Coral, se celebrará una Junta General Extraordinaria donde esperan que "se pueda reconducir la injusta situación".