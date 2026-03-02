El 36,7% de los jóvenes valencianos prefiere emprender frente al 11,9% que aspira a trabajar por cuenta ajena

Archivo - Los jóvenes marcan un cambio de tendencia: los aragoneses prefieren emprender a trabajar en una empresa - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 36,7% de los jóvenes valencianos de entre 15 y 21 años quiere emprender y crear su propia empresa, frente un 11,9% que aspira a ser empleado por cuenta ajena, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por ABANCA y Praxis MMT.

El estudio señala que un 17,3% optaría por ser funcionario y un 34,1% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro, cifras similares lo datos a nivel nacional donde el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a solo un 12,5% que se inclina por ser asalariado.

Entre las razones por las que los jóvenes valencianos eligen emprender, su motivación es por dedicarse a aquello que realmente les gusta, así como por ser su propio jefe (ambas elegidas por el 32,2%), seguidas de disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (22,1%). No obstante, son conscientes de la dificultad: el 77,9% de los jóvenes considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil. Sus sectores preferidos para emprender son los relacionados con el deporte, el comercio y los videojuegos.

Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son: poder tener un salario más alto (41,1%), que hubiera un ambiente de trabajo agradable (39,5%) y que les ofrecieran estabilidad en el empleo (38,1%).

"La cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho. Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena. Hoy en día la situación es diferente", según analiza el director del informe, Nuño Nogués.

"Los jóvenes en general parten de una situación económica mejor que la de sus padres, el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento", ha añadido.

Para los jóvenes ser empleado en una empresa actualmente "no les aporta ventajas". "Es menos estable de lo que era en el pasado y a diferencia del autoempleo, trabajar por cuenta ajena les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas", explica Nogués.

PESIMISTAS CON EL FUTURO LABORAL

El 43,9% cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años. El 32,5% piensa que la situación seguirá igual y un 23,6% opina que el empleo irá mejor. Unos datos en línea con la media a nivel nacional donde el 44,2% de los jóvenes españoles cree que el empleo irá a peor en los siguientes años.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 67,3% de los jóvenes valencianos confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios. "Tienen una buena opinión de sí mismos, dato positivo, pero habría que matizar. Una cosa es obtener un empleo a corto plazo, y otra distinta es que éste sea de calidad. Si un tercio de los jóvenes quieren emprender, posiblemente consideren que a corto plazo es la mejor forma de garantizarse un empleo de calidad", ha añadido Nogués.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo los de la Comunitat destacan: el interés y las ganas de trabajar (56,6%), tener un buen nivel de idiomas (49,9%), la experiencia (48,2%), los conocimientos (44,4%).

MOVILIDAD INTERNACIONAL

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 67,2% de los jóvenes valencianos lo tiene claro y emigraría; convirtiéndose en la tercera comunidad donde sus jóvenes se muestran más predispuestos a salir fuera. A nivel nacional, el dato es ligeramente inferior, pues el 64% de los jóvenes españoles se marcharía fuera.

Aunque una gran mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años: siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

Las nuevas generaciones van dando más importancia al equilibrio entre bienestar personal y una carrera profesional, y parte de ese bienestar viene dado por su entorno, amigos, parejas y familiares, y su forma de vida, que lógicamente se verían afectados si emigraran", observa el director del informe.

Entre las razones por las que los valencianos se irían a vivir fuera, destaca que por tener una experiencia nueva (37,9%), seguida de tener un mejor salario (31,5%), por la falta de oportunidades en España (16,8%) y para aprender idiomas (10,6%). Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos (21,8%), Reino Unido (15,6%), Alemania (12,1%), e Italia (11,4%).

Además, el 52,9% de los valencianos cree que su generación está más preparada que la de sus padres, dato en línea con la media nacional (54%), aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años, y 73,4% considera que va a tener una calidad de vida mejor que la de sus padres

El 61% prefiere estudiar una carrera mientras que 14,9% se decanta por un ciclo de formación profesional. El 5,3% se incorporará al mercado laboral, el 3,3% montará su propio negocio, y un 0,6% continuará con el negocio familiar. Los principales factores para elegir una carrera son la vocación, (66%); la salidas profesionales (53%), y el dinero que podrán ganar (48%).

Las carreras que más interés les despiertan son: Empresas/Economía (36,7%), Derecho (25,6%), Marketing y Publicidad (23,4%), y Magisterio (22,2%). Por otro lado, el 68,1% de los jóvenes valencianos cree que lo que están estudiando actualmente les servirá para su carrera profesional, aunque el 22% ha manifestado que en algún momento se han planteado abandonar los estudios y ponerse a trabajar.