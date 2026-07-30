El 51 Mano a Mano de Buñol invitará a reflexionar sobre la tradición y la cultura con la música de banda

Buñol celebra la 51 edición del Mano a Mano - AJUNTAMENT BUÑOL

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Buñol volverá a situarse "en el epicentro de la música de banda" el próximo 15 de agosto con la celebración de la 51a edición del Concierto Mano a Mano, "una de las citas culturales más emblemáticas de la Comunitat Valenciana y uno de los encuentros bandísticos más prestigiosos del panorama nacional".

El Auditorio Municipal de San Luis acogerá una nueva edición de este concierto único, declarado Fiesta de Interés Turístico Autonómico, que reúne sobre un mismo escenario a las dos históricas sociedades musicales del municipio: la Sociedad Musical La Artística y el Centro Instructivo Musical La Armónica.

Desde su creación en 1974, el Mano a Mano ha trascendido el formato de concierto para convertirse en un auténtico símbolo de la identidad de Buñol. Sin jurado, sin premios y sin competición oficial, las dos bandas presentan programas independientes concebidos con la máxima exigencia artística, en una noche donde "la música sustituye a cualquier veredicto y donde la rivalidad histórica entre ambas sociedades se transforma en un espectáculo de extraordinaria calidad", recuerda la organización en un comunicado.

Cada edición reúne a más de 300 músicos sobre el escenario, muchos de ellos llegados desde diferentes puntos de España y del extranjero para regresar a su banda y participar en una de las noches más esperadas del calendario cultural de la localidad.

La edición de 2026 contará como presidente de honor con Fernando Lizana Lozano, compositor, director de orquesta y coronel músico, actual director de la Unidad de Música de la Guardia Real. Como marca la tradición, será el encargado de dirigir la interpretación final del Himno a Buñol, broche de una velada que simboliza la unión de todo un pueblo a través de la música.

La Sociedad Musical La Artística, dirigida por Salvador Sebastià López, será la encargada de abrir el concierto con "Entre dos aguas", una propuesta que plantea un recorrido musical entre culturas, paisajes y tradiciones.

El programa incluye obras de Manuel Morales, Salvador Sebastià, Baltasar Samper y Alfredo Casella, destacando el estreno en España del cuarto movimiento de la Seconda Sinfonia del compositor italiano. La segunda parte correrá a cargo del Centro Instructivo Musical La Armónica, bajo la dirección de Saül Gómez Soler, que presentará "Horizontes. El viaje permanente de la humanidad".

El programa propone una reflexión sobre la evolución del ser humano y su permanente búsqueda de nuevos horizontes a través de tres obras: High Wire, de John Mackey; Belkis, Reina de Saba, de Ottorino Respighi; y Breathing Bits. Sinfonía n.o 0, compuesta por el propio Gómez Soler.

Las entradas para asistir al concierto tienen un precio de 18 euros en venta anticipada y 20 euros en taquilla. La venta anticipada se realizará los días 7, 12 y 13 de agosto, de 19.00 a 21.00 horas, en la Sala Raga de Buñol (C. Pelayo, 12). Toda la información está disponible en la web manoamanobunyol.com.