El 55% de los economistas ven positiva la situación de la Comunitat Valenciana

El Consejo General de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana presentan la encuesta 'Los Economistas Opinan'

VALÈNCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 55% de los economistas opina que la situación actual de la Comunitat Valenciana es positiva o muy positiva y el 52,3% anticipa una mejora para los próximos seis meses.

Así lo refleja el Consejo General de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana en la trigésimo cuarta edición de la encuesta 'Los Economistas Opinan', que han presentado este miércoles el decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez; el decano del presidente del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, y el decano del Colegio de Economistas de Castellón, José Manuel Salvador.

El informe, con encuestas ralizadas en noviembre, recoge la perspectiva de los profesionales de las tres provincias a través de encuestas sobre la situación de la economía y, en esta edición, también del mercado de la vivienda, entre otras cuestiones.

En relación con la situación actual de la economía valenciana, el 55% los economistas a valora de forma positiva, aunque un 23,3% la sitúan en el lado opuesto, mientras que un 20,14% opinan que es "regular".

El decano del Colegio de Valencia, Juanjo Enríquez han apuntado de esta manera que la Comunitat se encuentra "en una posición positiva pero moderada".

La evolución desde el año pasado tiene una tendencia "no muy positiva". De hecho, el 37,26% de los encuestados opina que está peor en comparación al ejercicio anterior, frente a un 12,16% que ven una mejora. En este punto, destaca el dato de los que no saben o no contestan, que se ha elevado en esta ocasión al 17,64%, lo que revela la "incertidumbre" y la "dificultad" para evaluar el entorno macroeconómico.

De forma similar, aunque un poco más optimista, el 63% de los economistas consideran que la situación de economía Española es positiva, y un 35% la ve negativa.

El informe señala que así que la percepción de la economía española genera opiniones mucho más extremas que la de la economía valenciana, la cual se percibe desde una óptica más templada.

PERSPECTIVAS

Para los próximos seis meses, más de la mitad del colectivo (52,3%) anticipa una mejora de la situación de la Comunitat Valenciana, un 26,58% de los encuestados pronostica un empeoramiento y un 21,13% considera que la situación se mantendrá "regular", sin grandes cambios.

Para el conjunto del país, el 49,32% cree que la economía irá "mejor" o "mucho mejor". El bloque pesimista representa un 36,12%, sumando aquellos que opinan que irá "peor" (28,22%) o "mucho peor" (7,9%). Un 14,37% de los economistas considera que la situación se mantendrá igual.

"El optimismo en España es más moderado. Los encuestados estiman que la economía de la Comunitat Valenciana estará ligeramente mejor que la economía española", ha destacado Menargues.

Preguntados por los posibles motivos para que haya más optimismo sobre la Comunitat Valenciana, Menargues ha apuntado hacia la "incertidumbre política", y ha indicado que no contribuye noticias como la renuncia reciente a fondos europeos por parte del Gobierno o la no aprobación de Presupuestos Generales del Estado. Factores que "no ayudan a tomar decisiones económicas". En el caso de la Comunitat, "ya se descontaba que iba a haber una continuidad del gobierno valenciano".

PRINCIPALES PROBLEMAS

En cuanto a los principales problemas para la economía valenciana, se sitúan en cabeza la dependencia excesiva de ciertos sectores como el turismo o la construcción, pero también la financiación autonómica y la débil estructura empresarial. Le siguen los problemas en el sistema educativo y la formación profesional, casi al mismo nivel, la escasa productividad y competitividad empresarial y la baja cualificación de los trabajadores.

En la encuesta destaca por la baja puntuación como problema para la economía valenciana, los efectos de la dana. Solo un 0,71% de los economistas la indican como principal problema. Aunque el impacto ha sido devastador, no se considera que represente un problema sistémico a largo plazo.