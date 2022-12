El 60% de los trabajadores del calzado secundan en Alicante la huelga para pedir mejoras salariales

ALICANTE, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 60 por ciento de los trabajadores del sector del calzado en la provincia de Alicante ha secundado la huelga convocada por CCOO y UGT para reclamar mejoras salariales a la patronal, según han detallado fuentes de los sindicatos.

Ismael Senent, secretario general de UGT Muntanya-Vinalopó-Vega Baja, ha precisado que el paro ha sido secundado por un 65% de los trabajadores de la provincia; mientras que Miguel Ángel Cerdá, secretario general de CCOO de Industria en las comarcas del sur, ha indicado que se ha unido un 60%.

Ambos han calificado de "positivo" el seguimiento a la huelga. En declaraciones a Europa Press, Senent ha valorado la adhesión al paro, pues ha admitido que "perder un día de salario en un sector donde ya de por sí el sueldo es bajo es una complicación".

Durante la movilización, se han producido concentraciones y piquetes informativos "con mucha normalidad" en la sede de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), así como en el parque empresarial de Elche, además de en las localidades de Elda y Petrer. Allí, los trabajadores se han dejado ver con pancartas de 'Por un convenio digno en defensa de los trabajadores del sector', silbatos y proclamas como 'Viva la lucha de la clase obrera'.

"Creo que es de justicia establecer en ese acuerdo una regularización o revisión salarial que permita a los trabajadores no tener una pérdida de poder adquisitivo", ha reclamado Senent, quien ha añadido que el del calzado es un sector que "está en alza y las exportaciones así lo manifiestan". "No entendemos la negativa constante de la patronal", ha lamentado.

POSIBLE HUELGA INDEFINIDA

El representante de UGT ha reiterado que volverán a intentar negociar con la patronal de un sector que en la provincia de Alicante representa a 18.000 trabajadores y 1.074 empresas, para llegar a un acuerdo "lo antes posible". No obstante, ha advertido que están dispuestos a ir a la huelga si no se cumplen sus peticiones. "Si la patronal no entiende el argumento y la necesidad, nos veremos abocados a una huelga indefinida que nadie quiere", ha avisado.

En la misma línea, Cerdá ha recalcado que, si no hay respuesta desde la patronal, "antes de que acabe el año convocaremos otro día de huelga". Sin embargo, confía que tras el "éxito" del paro, les convoquen para dialogar e "intentar cerrar el acuerdo".

El secretario general de CCOO de Industria en las comarcas del sur ha detallado que en Elda y en Elche ha habido tres grandes empresas en las que el seguimiento a la huelga ha sido muy elevado. Se trata de Manufacturas Flyer, Creaciones SW y Magrit.

Los sindicatos UGT y CCOO exigen un incremento salarial del 4% para 2022 y 2023, del 2,5% para 2024 y del 2% para 2025, con cláusula de revisión del 80% IPC real. Igualmente, piden la reducción de la jornada anual en 12 horas y el 100% el primer día de baja por incapacidad temporal, quitar el tope a partir del cuarto mes, un aumento del plus de distancia y la regulación del contrato fijo discontinuo.