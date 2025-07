El 78% de los valencianos siente ansiedad por estar fuera de casa mientras está de vacaciones, según Ring

VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio publicado por Ring, la compañía de dispositivos de seguridad inteligente de Amazon, revela que la seguridad en el hogar es una preocupación para 78% de los valencianos, que reconoce que afecta a su capacidad para relajarse en vacaciones.

La compañía, que estará en el chiringuito Xeven Beach, en la playa de San Juan de Alicante, con la experiencia "Ring on the Beach" los días 11 y 12 de julio para dar a conocer cómo sus dispositivos ayudan a reducir el estrés en vacaciones, asegura que, según la encuesta un 26% afirma que estas preocupaciones comienzan tan pronto salen de casa.

La encuesta señala que un 67% de los valencianos asegura que le resultaría más fácil relajarse si pudiera controlar su casa virtualmente y un 26% afirma utilizar ya dispositivos inteligentes para vigilar su hogar en la distancia, según la compañía que ha destacado que los dispositivos Ring ayudan a ese controlar gracias a funciones como vídeo en directo, comunicación bidireccional y detección de movimiento, según ha informado en un comunicado.

Por su parte, el 65% de los valencianos asegura que la seguridad del hogar es su principal preocupación cuando está de viaje. Otras inquietudes destacadas son: el cuidado de las plantas o el mantenimiento del jardín (25%), las entregas de correo y paquetes (24%) y la posibilidad de recibir visitas inesperadas, como vecinos o personal de mantenimiento (24%).

Conscientes de que pueden surgir imprevistos, más de la mitad de los valencianos (52%) recurre a amigos, vecinos o familiares para que vigilen su casa durante las vacaciones. Además, el 27% toma otras medidas preventivas como cerrar cortinas o persianas y el 17% programa las luces para simular que hay alguien en casa.

El estudio, realizado con encuestas a 2.001 participantes de toda España entre el 23.05.25 al 30.05.25, muestra que "la seguridad del hogar es la principal preocupación que impide a los españoles relajarse de verdad durante las vacaciones", ha afirmado el Director General de Ring para Europa e Internacional, Dave Ward. "Con un toque rápido en tu teléfono, puedes ver literalmente que todo va bien en casa. Es como vigilar tu propiedad mientras tomas el sol, lo que te da una cosa menos de la que preocuparte en tu merecido descanso", ha indicado.

GUÍA PARA EL RELAX

Para ayudar a reducir el estrés incluso desde la tumbona, se ha realizado la Guía Ring & Relax, desarrollada junto a la psicóloga Lalitaa y diseñada para ayudar a calmar a quienes viajan lejos de casa y que incluye técnicas como la desintoxicación digital y herramientas prácticas para disfrutar de unas vacaciones más relajadas.

La doctora Lalitaa aconseja combatir el estrés haciendo una lista de temas pendiente antes de vacaciones y anima a anotar todas las tareas, compromisos y recordatorios pendientes, ya sean del trabajo, de casa o relacionados con la seguridad del hogar. También impulsa a usar "herramientas de anclaje" para mantenerse firme: "haz que tu conciencia vuelva a centrarse en el presente con técnicas como ejercicios de respiración o escribir un diario", aconseja.

Practicar afirmaciones para calmar preocupaciones es otro de los consejos de la doctora que invita a recordar que tomarse un tiempo libre no es un lujo, sino una necesidad. Además anima a usar afirmaciones como: "Este momento es para mí. Me lo he ganado"

También propone controlar lo que se pueda y olvidarse del resto, para lo que sugiere concentrar la energía en preparar el viaje, configurar la seguridad del hogar, y luego, aceptar lo que está fuera de control.

Transformar los escenarios de estrés en momentos 'ordenados' es otra de las recomendaciones. En lugar de preocuparse por lo que podría pasar, anima a crear planes de acción claros. Por ejemplo: "Si llega un paquete mientras estoy fuera, puedo hablar con el repartidor usando la función de conversación bidireccional de Ring", añade.

Propone poner un "límite digital", que ayude a evitar revisar el móvil constantemente y establecer horarios específicos para consultar los dispositivos así como confiar en que las alertas de movimiento de Ring te avisarán si se detecta movimiento dentro de tu casa.

Practicar técnicas de respiración consciente con ejercicios sencillos de respiración para regular el estrés es otra recomendación así como visualiza un hogar como seguro. Para reforzar esa sensación se puede usar la función video en de la cámara. También propone un "ritual de regreso" para en lugar de volver de golpe a la rutina, tomarse un día para hacer una transición suave, que dé espacio para reajustar antes de volver a comprometerse por completo.