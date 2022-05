El 81% de la juventud valenciana afirma haber sufrido estrés y el 73% ansiedad, según un estudio del CVJ

Solo el 19% de los jóvenes que sufren ansiedad pediría ayuda profesional

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Casi el 81 por ciento de la juventud valenciana afirma haber sufrido estrés en algún momento de su vida y más del 73%, ansiedad, aunque solo un 11% estaría dispuesta a pedir ayuda profesional en el primero de los casos, y un 19% en el segundo.

Así se refleja en el estudio 'Estado de la salud mental de la juventud valenciana', que ha presentado el Consell Valencià de la Juventud (CVJ) este miércoles en base a encuestras a un total de 650 personas jóvenes de la Comunitat Valenciana. La presentación ha corrido a cargo de la presidenta del Consell Valencià de la Juventud, Cristina Martínez, junto a la doctora en ciencias sociales y gerente de 'Eixam Estudis Sociològics' y una de las sociólogas que ha realizado el estudio, Yaiza Pérez Alonso.

La infravaloración e incomprensión de las personas adultas, el estigma social y la incertidumbre sobre el futuro son los principales obstáculos que enfrentan las personas jóvenes con problemas de salud mental, según el informe.

Las personas jóvenes consideran que la percepción que tienen las generaciones adultas sobre la salud mental está "más estigmatizada" y que muchas de ellas restan importancia a los problemas psicológicos cuando una persona joven pide ayuda. Así, "el adultocentrismo", junto con el estigma social y las malas condiciones socioeconómicas de la juventud, dificulta que una persona joven con enfermedades mentales pueda recuperarse.

"La salud mental ha sido, y todavía es, un tema tabú. Han enseñado a los niños desde muy pequeños que esta parte de la vida se vive en privado. Pero la juventud hace tiempo que dijo basta. Es una generación que está llevando a cabo una revolución, la revolución de las emociones y los sentimientos", ha afirmado Cristina Martínez. Pese a ello, un 67% de la juventud valenciana considera que la pandemia ha visibilizado los problemas de salud mental, aunque el 70% continúa pensando que se trata de un tema tabú.

Igualmente, la presidenta del CVJ ha alertado que "la infravaloración de la problemática genera una baja e insuficiente inversión, que se materializa en un sistema sanitario y una sociedad que no están preparadas para dar respuesta". Además, Martínez ha alertado sobre el aumento "preocupante" de las conductas suicidas y de la "sobremedicalización" de las personas jóvenes.

INCERTIDUMBRE E INESTABILIDAD, PRINCIPALES CAUSAS

Según ha se desprende del estudio, las problemáticas más frecuentes entre las personas jóvenes son el estrés, la ansiedad, la depresión, problemas de autoestima, los trastornos de la conducta alimentaria, las adicciones a sustancias estupefacientes, el alcohol y al juego en línea.

Así, se señala como las principales causas de los problemas mentales entre la juventud para el 88% es la incertidumbre sobre el futuro, para el 87% es la inestabilidad económica y laboral, seguida con el 80% que ha señalado el aislamiento social y para el 77% sobresalen las dificultades para la emancipación.

"La mayoría de las personas jóvenes considera que no están capacitadas para enfrentar diversas situaciones porque no se les han dado las habilidades emocionales suficientes para hacerlo", ha explicado Martínez, quien ha pedido "integrar de forma transversal la gestión de las emociones en la educación formal y complementarlo con la educación no formal".

DEMANDAS SOCIALES Y SANITARIAS

Entre las propuestas recogidas en el estudio para mejorar la situación emocional de la juventud se han señalado aspectos cómo "incorporar la salud mental en la agenda política, invertir en recursos y personal para la atención de la salud mental tanto en el sistema sanitario como en el educativo, dar a conocer los recursos de salud mental accesibles a la ciudadanía y crear grupos de apoyo entre iguales".

Por su parte, las personas expertas han pedido "más inversión e investigación en la materia, así como aumentar el número de profesionales de la psicología en el sistema sanitario e incorporar la figura del psicólogo de cabecera en Atención Primaria para la detección y prevención de casos". Además, han destacado "la importancia de impulsar campañas periódicas de sensibilización sobre bienestar emocional y prevención del suicidio".

El estudio, que combina diferentes técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa, cuenta con una encuesta a 650 personas jóvenes de la Comunitat Valenciana, tres focus groups a personas jóvenes por tramos de edad (15-17 años, 18-23 años y 24-30 años), siete entrevistas individuales semiestructuradas y una entrevista grupal a personas jóvenes diagnosticadas con algún trastorno o problema de salud mental. También incluye nueve entrevistas individuales semiestructuradas a personas expertas en juventud y salud mental tanto del ámbito político como del social y sanitario.