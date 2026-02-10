El 85% de la población cree que no es fácil emprender en España, según el barómetro de AVE

Asamblea General de AVE - AVE

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 85 por ciento de la población española considera que no es fácil emprender en España, frente a un 15 por ciento que ve fácil o muy fácil. La falta de capital es la principal razón por la que no se emprende y los empresarios advierten también del exceso de burocracia.

Así lo refleja el Barómetro del Empresario 2026 de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que han presentado este martes, durante la Asamblea General de AVE, el director adjunto del Ivie y catedrático de Economía de la Universitat de València, Joaquín Maudos, y el presidente y fundador de GAD3, Narciso Michavila. El estudio se baSa en 3.503 entrevistas y tres grupos de discusión.

Michavila ha señalado que "las facilidades que se dan para el emprendimiento son complejas, hay mucha burocracia". Sin embargo, ha destacado que, entre los menores de 29 años, 1 de cada 2 se plantea emprender en un futuro.

Entre quienes no han puesto en marcha un negocio, la falta de capital ha sido el freno más citado (48%), seguida del riesgo financiero (40%) y de la preferencia por opciones laborales más seguras (32%), mientras que también han pesado, aunque en menor medida, la falta de experiencia o conocimientos, el temor al fracaso, la incertidumbre, las barreras burocráticas, la ausencia de interés y la falta de redes de contacto.

A pesar de ello, el 32% de los encuestados declara haber emprendido algún negocio, con mayor incidencia entre hombres y entre personas de 30 a 44 años. Casi 6 de cada 10 personas emprendedoras se declaran satisfechas o muy satisfechas con la decisión de haber emprendido.

En el lado contrario, casi la mitad de las personas que no han emprendido (48%) ha admitido que le habría gustado tener su propio negocio si pudiera retroceder en el tiempo, un porcentaje que ha llegado al 54 por ciento entre quienes tienen entre 30 y 44 años y que ha sido especialmente elevado en Andalucía y Canarias. En la Comunitat Valenciana, al 52% de la población no emprendedora le hubiera gustado hacerlo.

Uno de cada dos encuestados ha calificado a la sociedad española como emprendedora. Este porcentaje asciende casi al 60% entre las personas de 65 años o más y entre los propios emprendedores. En la Comunitat Valenciana, el 51% cree que la sociedad es bastante o muy emprendedora.

Asimismo, más de la mitad de la población considera que las mujeres empresarias tienen más dificultades para desempeñar sus funciones. Esta percepción es especialmente mayoritaria entre las mujeres. Los principales motivos a los que se atribuyen estas dificultades son la conciliación familiar, el menor acceso a oportunidades profesionales y la escasa presencia de referentes femeninos.

Por otro lado, un 57% de la población considera que los jóvenes empresarios también enfrentan mayores dificultades. Esta percepción es mayor entre los encuestados de 18 a 29 años (70%).

Además, casi el 50% de los españoles considera que la fiscalidad, la facilidad para crear y hacer crecer empresas y la regulación y burocracia es peor en España que en otros países de Europa.

IMAGEN DEL EMPRESARIO

Siete de cada diez españoles tiene una imagen positiva o muy positiva de los empresarios y el 69 por ciento ha considerado que esa percepción se ha mantenido o ha mejorado durante el último año.

La mejora de la imagen del empresario se atribuye principalmente a su contribución económica, especialmente al crecimiento del país y a la generación de empleo, que concentran las menciones más frecuentes. Por el contrario, la búsqueda del beneficio propio es el principal motivo que mencionan aquellos que piensan que la imagen de los empresarios ha empeorado, seguido del Gobierno y la política nacional.

Algo más de cuatro de cada diez entrevistados ha afirmado conocer alguna empresa que considera un referente en cultura empresarial y buenas prácticas.

Siete de cada diez españoles considera además que el sector privado debería desempeñar un papel más relevante en el impulso del emprendimiento, aunque este apoyo ha descendido cuatro puntos respecto a 2025, en un contexto en el que uno de cada dos menores de 29 años plantea emprender en el futuro, frente al 3% de los mayores de 65.

REDUCCIÓN DE JORNADA Y ABSENTISMO

El barómetro ha incorporado este año un bloque específico sobre la reducción de la jornada laboral y ha reflejado posiciones encontradas: el 26% de los emprendedores ha sostenido que acarrearía un aumento de los costes empresariales, mientras que el 25% de los no emprendedores ha defendido que mejoraría la motivación y el compromiso de los trabajadores, junto a otros efectos como un posible aumento de la productividad u obligaciones de contratar más personal.

En materia de absentismo, los encuestados más jóvenes han vinculado principalmente este fenómeno al agotamiento, el estrés y los problemas de salud mental derivados de las condiciones de trabajo, mientras que los mayores de 45 años han tendido a relacionarlo con abusos por parte de algunos trabajadores y con la falta de control y consecuencias ante las ausencias injustificadas.

La mayoría de la población ha apostado porque los grandes debates laborales --como la jornada, el absentismo o las condiciones de trabajo-- se aborden de forma conjunta entre empresarios, sindicatos y Administración.

Michavila ha señalado "la importancia del diálogo social" porque si no "es imposible avanzar, crear empleo y bienestar", al tiempo que ha criticado los "problemas psicológicos que tienen algunos líderes porque jegan a un juego de suma cero". "La democracia es un juego de suma cero y el político sabe que solo puede tener su acta a costa del otro, pero la realidad no es así. Si alguien sabe que el progreso no es un juego de suma cero es el empresario", ha dicho.

En ese sentido, ha criticado do que en los grandes debates "no pueden estar los empresarios excluidos y sustituidos por gente que nunca en su vida se ha jugado un euro, que nunca en su vida ha creado un puesto de trabajo, que nunca en su vida se ha tenido que preparar y aprobar oposiciones o que muchos de ellos no han sido capaces ni de pasar de segundo de una universidad pública".

CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS

Joaquín Maudos ha destacado que "los datos hablan por sí solos para poner en valor la contribución de los empresarios y las empresarias a la economía". Según el Barómetro del Empresario 2026, en enero de 2025 había en España 3.310.824 empresas activas, de las que el 95,1% no tenían asalariados o eran microempresas y el 99,8% eran pymes, mientras que las medianas y grandes compañías han representado solo el 0,8 por ciento del total.

El sector privado concentra el 85,6% del empleo en España 2025 --19 millones de ocupados según la EPA, cinco décimas más que en 2024. En la Comunitat Valenciana, supone el 86,8%. Además, el empresariado ha sido responsable del 88% de los 2,44 millones de puestos de trabajo creados desde 2019 en España, frente al 12% generado por las administraciones públicas.

El 87% del PIB lo genera el sector privado y las empresas ejecutan el 88,8% de la inversión total del país --el 91,0% en el caso de la Comunitat Valenciana--, así como el 89,9% de la inversión en tecnologías de la información y la comunicación y el 94,4% de la inversión en activos intangibles.

En materia fiscal, las empresas han aportado 45.665 millones de euros a través del Impuesto sobre Sociedades en 2024, el 12% del total de impuestos recaudados, y han asumido el 70,6% de las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores, hasta alcanzar el 33,8 por ciento de los ingresos públicos, 7,7 puntos por encima de la media de la UE-27.