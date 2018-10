El 85,8% de los votantes de Cs ve "muy prioritario" la reforma electoral valenciana, según una encuesta de Compromís

Publicado 20/09/2018 12:58:27 CET

La coalición espera que la formación naranja recapacite y apoye una de las normas "más avanzadas del Estado"

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 85,5 por ciento de los votantes de Ciudadanos y el 58,7% de los del PPCV consideran "muy prioritario" la reforma de la Ley Electoral valenciana, según una encuesta interna de Compromís, que espera que con esta cifras, la formación naranja recapacite y apoye la modificación de esta norma, un respaldo imprescindible para que salga adelante y que ha recordado que era la segunda propuesta que Cs llevaba en su programa electoral aunque ahora no la secunda.

Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa, el síndic de la coalición en Les Corts, Fran Ferri, después de que Cs descartara apoyar una posible reforma al admitir que es "imposible" que en esta legislatura se consigan sus dos exigencias: la circunscripción única y el principio de una persona, un voto, porque, para ello, hay que modificar el Estatuto de Autonomía.

Pese a esta decisión de la formación, Ferri, quien ha recordado que el apoyo de Cs es necesario porque la reforma requiere de una mayoría de dos tercios de la cámara, es decir 66 votos, ha subrayado el compromiso de su formación de "seguir luchando y trabajando" para que esta norma salga adelante porque se trata de la ley electoral "más avanzada, igualitaria y participativa del Estado".

La encuesta, para la que se han realizado 1.200 entrevistas, apunta, asimismo, que los votantes de los partidos que sustentan el Acord del Botànic, --PSPV, Compromís y Podem-- también apoyan mayoritariamente la modificación de esta norma. De hecho, según el documento, el 74,1% de los valencianos ven "muy prioritaria" esta reforma, el 5,6% "ni mucho ni poco" y el 17,1% la consideran "poco o nada" importante.

En concreto, para el 84,6 de los votantes de la coalición se trata de una cuestión "muy prioritaria y solo el 11,2% la ve "poco o nada prioritaria", mientras que para el 79,2% del electorado socialista es "muy prioritaria" y para el 13,7% lo es "poco o nada". En el caso de Podem, el 73,5% lo considera un tema "muy prioritario" y el 3,5% "poco o nada".

En el caso de los partidos de la oposición, para el 58,7% de los votantes del PP es un tema "muy prioritario" y para el 31,8% lo es "poco o nada", mientras que en el caso de Cs la importancia que dan a esta reforma es mayor ya que la ven relevante el 85,5% y "nada o poco" el 10,7%.

En cuanto al perfil por edad, en todos los rangos, comprendidos desde los 16 hasta más de 65 años, más del 70% de los encuestados consideran "muy prioritaria" esta cuestión. En cambio no la ven así, el 16,4% encuestados entre los 16-24 años; el 23,1% de entre los 25 y los 34 años; el 16,7% de entre los 35 y los 44; el 14% de entre los 45 y los 54; el 18,3% de entre los 55 y los 64 años y el 15,5% de los mayores de 65 años.

Por provincias, el 70,7% de los valencianos encuestados la ven muy importante y el 18,3 no; en Alicante, el 80,8% la ven muy importante mientras que el 13,7 opina lo contrario y en Castellón, la consideran muy relevante el 70,4% de los encuestados y el 21,1 "poco o nada".

"FLACO FAVOR"

Ante estos datos, Fran Ferri ha indicado que Cs haría "un flaco favor a sus votantes" que quieren la reforma de la ley electoral y ha criticado que "se haya alineado con el PP" y haya "vuelto a cambiar su opinión respecto a esta cuestión que "era su segunda propuesta de su programa electoral".

"Primero nos dijeron que firmarían la ley con nosotros, después dieron un paso atrás, después dijeron que presentarían enmiendas y trabajarían para mejorar la norma y ahora, antes de que acabe el plazo de presentación de enmiendas, manifiestan que votarán en contra", ha lamentado.

En este sentido, ha admitido desconocer cuáles son los motivos que expliquen este "cambio de posición tan radical" ya que no cree que el retraso en la tramitación haya sido una estrategia para no apoyarla, pero sí piensa que "utilizan este retraso como una excusa para decir que no quieren votar esta ley". "Me parece incoherente y kafkiano", ha reprobado.

No obstante, ha reconocido que tiene "esperanzas" de que con las cifras de la encuesta "vuelvan a cambiar de opinión" y voten a favor de la reforma de la norma que mejora la proporcionalidad al bajar la barrera electoral del 5 al 3%, instaura las listas abiertas y se promueven las primarias en los partidos.

Además, ha señalado que la cuestión de la circunscripción única que defiende Cs y para la que es necesaria la reforma del Estatut d'Autonomia, no estaba incluida en sus planteamientos iniciales ni se recogía en su programa electoral.

CONVERSACIONES

Ha indicado que mantienen "conversaciones continuas" con Cs para "intentar que se sumen a esta mejora de la ley electoral" y, de hecho, no descartara pedirles una reunión formal para poder cerrar un acuerdo. "La autocrítica que podemos hacer es haber sido demasiado buenos y no haber dado más prisa a un grupo parlamentario que luego nos ha dejado tirados", ha lamentado.