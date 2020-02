Ábalos plantea un plan de choque en Cercanías, un coordinador y una auditoría para ver los puntos negros

Publicado 05/02/2020 19:30:25 CET

"El problema no es tanto de competencias, que estamos abiertos a estudiarlo, es de inversión", ha respondido al Consell

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha admitido hay "preocupación" sobre el servicio de Cercanías en la Comunitat Valenciana y ha afirmado que se va a impulsar un plan de choque con actuaciones urgentes, con una figura de coordinador y también se encargará a Ineco una auditoría para que muestre exactamente los puntos en que está fallando.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios al ser preguntado sobre las críticas al servicio de Cercanías en la Comunitat Valenciana, una cuestión que este mismo jueves ha sido objeto de debate en el pleno de Les Corts Valencianes.

Ha aseverado que el 'president' Ximo Puig "tiene razón cuando dice que en los últimos años ha habido una descapitalización muy importante en activos públicos" y que esto ha afectado al ferrocarril. Ábalos ha explicado que desde 2007 "no se ha comprado un solo tren en toda España" y esto ha provocado un envejecimiento "muy importante" del material rodante que se está intentando solucionar.

Según ha dicho, el año pasado sacaron licitaciones por importe de 3.300 millones de euros y de manera inmediata comenzarán las primeras adjudicaciones para cambiar ese material.

El otro problema, ha continuado el ministro, es el de personal, pero ha subrayado que este año sacarán la mayor oferta de empleo público en Renfe en 30 años y quieren contratar personal hasta que finalice ese proceso.

A su juicio, el problema no es tanto de infraestructuras, aunque algunas obras como las del Corredor Mediterráneo "han afectado", sino de material rodante y personal, ha incidido, y todo ello ha llegado a un "cierto, no diré colapso, pero sí un momento crítico de falta de previsión o de no haber actuado con el tiempo que necesitamos" porque hacer un tren tarda dos años.

"Ese es el problema que nos hemos encontrado. Aun así el tema, con todos los inconvenientes, hay que afrontarlo", ha incidido, y ha recordado que se ha previsto un plan de choque y la primera reunión para abordar las acciones urgentes tendrá lugar el día 14, como también ha confirmado el propio Puig en Les Corts.

Su idea es, como en las Rodalies de Barcelona, crear la figura del coordinador de Cercanías para que impulse ese plan y que se estudien los puntos en los que falla el servicio.

También ha recordado que el PP hizo un plan en 2017 pero sin dotación presupuestaria y el PSOE fijó inversiones en los presupuestos fallidos que desembocaron en las elecciones del pasado año. "Muchos diputados valencianos que se quejan mucho de la falta de inversión, que correspondía a su propio gobierno, tampoco tuvieron la voluntad de apoyar las inversiones en la Comunitat", ha recordad.

Ahora, ha dicho, se intenta plantear un nuevo presupuesto que, "sin duda, volverá a recoger esa partida".

Respecto a la posibilidad de transferir las competencias a la Generalitat, ha indicado que "a nadie le interesa una competencia si paralelamente no lleva la inversión correspondiente" y ha incidido en que "el problema no es tanto de competencia", que está dispuesto a estudiar, sino de inversión.