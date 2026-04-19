El abandono agrario y su colonización por plantas invasoras facilita la expansión en la Península de un ave africano

Archivo - Estrilda común. - UPV - Archivo

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por el profesor del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) Pau Lucio Puig analiza cómo el abandono de tierras agrícolas y su posterior colonización por plantas invasoras están favoreciendo la proliferación del estrilda común (Estrilda astrild), un pequeño paseriforme exótico de origen africano que se ha expandido por gran parte de la Península Ibérica.

La introducción de especies exóticas es una de las principales amenazas para la biodiversidad a escala global, y provoca impactos ecológicos y económicos significativos, advierte el estudio.

"En entornos agrícolas y periurbanos, la transformación del paisaje, el abandono de cultivos y la presencia de vegetación invasora genera nuevas oportunidades ecológicas que algunas especies exóticas pueden explotar con gran eficacia", ha explicado Pau Lucio.

En este contexto, el estudio demuestra que el estrilda común tiene una notable capacidad de adaptación a los paisajes humanizados, especialmente en campos agrícolas abandonados, donde se alimenta de semillas tanto nativas como exóticas. Los resultados, asimismo, revelan que la presencia del estrilda está asociada con dos de las plantas invasoras más perniciosas y extendidas a nivel global, el plumero argentino (Cortaderia selloana) y la caña común (Arundo donax), que proporcionan refugio y, en el caso del plumero argentino, también alimento a través de sus semillas, ha puntualizado la institución académica en un comunicado.

El estrilda común se reproduce de manera continua desde mayo hasta aproximadamente octubre, alcanzando sus máximas densidades a finales del otoño. "Nuestro estudio constara que allí donde estaba presente el estrilda común, llegaba a dominar las comunidades de aves", ha destacado Pau Lucio.

ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS

Este trabajo pone de relieve cómo el abandono agrario y su posterior colonización por plantas invasoras facilitan la expansión de aves exóticas, alterando potencialmente el funcionamiento de los ecosistemas mediterráneos.

"Hay que reforzar los programas de seguimiento a largo plazo, así como implementar medidas de gestión del paisaje orientadas a frenar la expansión de especies invasoras y a explorar los impactos que puedan tener sobre las comunidades de aves nativas", ha añadido Rafael Muñoz, investigador también del campus de Gandia de la UPV y coautor del estudio.

El trabajo se ha publicado en acceso abierto en la revista Journal of Ornithology.