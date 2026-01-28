El abandono educativo temprano se sitúa en la Comunitat Valenciana en el 14,4%, por encima de la media española

Archivo - Image de archivo de un aula. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA/MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El abandono educativo temprano se sitúa en 2025 en la Comunitat Valenciana en el 14,4%, un porcentaje superior a la media española, que alcanza en 12,8%, según se desprende del avance de los datos de la Encuesta de Población Activa.

Esto supone que este indicador ha subido entre el alumnado valenciano desde el ejercicio 2024, cuando fue del 12,88%. En 2023 era del 15%; del 16 un año antes, mientras que en 2012 la cifra era del 13,17%, de acuerdo a los datos recogidos por el Ministerio de Educación.

En toda España, el abandono educativo temprano descendió el pasado año al 12,8%, 0,2 puntos porcentuales menos que en 2024, lo que supone la confirmación de la tendencia a la baja y el dato anual más bajo de la serie histórica.

Además, si se comparan los datos con los de 2015, cuando el abandono se situó en el 20%, se ha producido una bajada de 7,2 puntos. Con estos datos, se reduce a 3,4 puntos la distancia respecto a la media de la Unión Europea (9,4% en 2024). En 2015, era de 9 puntos.

El abandono temprano es el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y que no seguía ningún tipo de formación en las cuatro semanas anteriores a la recogida de los datos.

El pasado año, esta tasa se situó en el 13%. Por sexos, en 2025 la diferencia entre el abandono de los hombres (15,9%) y el de las mujeres (9,5%) fue muy significativa: 6,4 puntos porcentuales. En el caso de los varones, aumentó en 0,2 puntos respecto a 2024, y en el de las mujeres continuó su descenso, esta vez en -0,5 puntos. Hace diez años, en 2015, la diferencia entre ambos sexos era de 8,2 puntos.

La población entre 20 y 24 años que alcanzó al menos el nivel de segunda etapa de la educación secundaria se situó en 2025 en el 80,4%, lo que supone 11,9 puntos más que en 2015 (68,5%) y 0,5 puntos más que en 2024.

Comparado con la media europea, en 2015 el dato de España se situaba 11,9 puntos por debajo, mientras que en 2025 se ha reducido a 4,7, teniendo en cuenta el último dato de media europea disponible, del 85,1% en 2024.

Como sucede con el indicador de abandono, la diferencia entre sexos en este caso es muy relevante, siendo en 2025 el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que completaron al menos la segunda etapa de educación secundaria del 85,1%, 9,1 puntos porcentuales más que los hombres (76%).

Además, el 52,5% de la población de 25-34 años alcanzó el nivel de educación superior, -0,1 puntos porcentuales respecto a 2024, situándose por encima de la media europea de 2024 (44,1%). Destaca el porcentaje de las mujeres, 58,7%, que supera claramente al de los hombres, 46,6%, siendo 12,1 puntos superior.

DIFERENCIAS "SIGNIFICATIVAS" ENTRE CCAA

Un estudio de los datos por comunidades autónomas pone de relieve que se mantienen diferencias "significativas". Destacan con los valores más reducidos País Vasco (3,6%), Comunidad Foral de Navarra (7,8%) y Cantabria (8,9%), todas ellas por debajo de la media europea.

Otras seis comunidades se sitúan por debajo de la media de España, mientras que el valor más alto corresponde a la Región de Murcia (20,6%), y a cierta distancia aparecen Canarias (15,9%), Castilla-La Mancha (15,7%) y La Rioja (15,5%).