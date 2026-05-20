Abierta la admisión para ciclos formativos de Grado Medio y Superior de FP

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VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha abierto este miércoles, 20 de mayo, el plazo de solicitud de admisión para los ciclos formativos de grado medio y grado superior de Formación Profesional (FP) correspondientes al curso 2026-2027, que permanecerá abierto hasta el próximo 28 de mayo.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través de la Dirección General de Formación Profesional, ha publicado la resolución por la que se dictan las instrucciones del procedimiento de admisión y matrícula en las enseñanzas de Formación Profesional sostenidas con fondos públicos para el curso 2026-2027.

La resolución regula el acceso a los ciclos de grado básico, grado básico de segunda oportunidad, grado medio y superior, cursos de especialización y programas formativos de cualificación básica, conforme al calendario aprobado previamente por la Secretaría Autonómica de Educación.

Entre las principales novedades, se incorpora la plena implantación de la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, que reorganiza la oferta formativa y adapta los planes de estudio al nuevo modelo integrado de FP. Asimismo, se establecen criterios específicos para la gestión de listas de espera, reserva de plazas, optatividad y procedimientos de matrícula, destaca el departamento que dirige Carmen Ortí en un comunicado.

La Generalitat subraya que, de esta forma, "refuerza su compromiso con una Formación Profesional accesible, moderna y alineada con las necesidades del mercado laboral, ofreciendo a miles de estudiantes la oportunidad de acceder a una formación especializada y de alta empleabilidad".

TRAMITACIÓN ONLINE

El proceso de admisión para todas las enseñanzas de Formación Profesional se realizará por vía telemática a través del portal Adminova, con el objetivo de agilizar los trámites y garantizar la igualdad de acceso del alumnado. Además, por primera vez, se aplicará este procedimiento a los cursos de especialización.

Para presentar la solicitud, las personas interesadas deberán obtener una clave de admisión mediante sistemas de verificación de identidad como DNI, NIE, certificado digital de la ACCV o Cl@ve.

Paralelamente, con el fin de evitar la exclusión digital, los centros educativos públicos y concertados actuarán además como puntos de apoyo para aquellas personas que no dispongan de medios electrónicos o necesiten ayuda durante la tramitación.

Asimismo, otra importante novedad es que la matrícula en los ciclos de Grado Básico (GB), Grado Medio (GM), Grado Superior (GS) y Programas Formativos de Cualificación Básica (PFCB) también se realizará por primera vez de manera 'online'. Este cambio permitirá optimizar los tiempos de gestión y agilizar la asignación de plazas.

La digitalización del proceso de matrícula contribuirá también a mejorar la transparencia del sistema, ya que facilitará una información más clara y actualizada sobre las vacantes disponibles una vez finalizado el periodo de matrícula. De este modo, tanto el alumnado como las familias podrán conocer con mayor precisión la oferta de plazas libres.

Toda la información sobre el procedimiento, calendarios y asistentes de admisión estará disponible en la web de Formación Profesional de la Generalitat y en la plataforma Adminova.