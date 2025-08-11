Abiertas las inscripciones para la segunda fase del Programa Impulsa Startup de la Cámara de Castellón - CÁMARA CASTELLÓ

CASTELLÓ 11 Ago.

La Cámara de Comercio de Castellón ha abierto la convocatoria para la inscripción a la segunda fase del Programa Impulsa Startup 2025, una iniciativa "clave" para el impulso de nuevas empresas en la provincia.

Bajo el nombre 'Despega', en esta etapa se seleccionarán a diez emprendedores que buscan consolidar y escalar sus modelos de negocio con el apoyo de mentores especializados y la posibilidad de conectar con inversores profesionales, según ha indicado la Cámara de Comercio de Castellón en un comunicado.

El plazo de inscripción ya está abierto y finalizará el 12 de septiembre, por lo que los interesados pueden presentar su candidatura a través de la web oficial del programa.

Cada participante contará con un tutor asignado por la Cámara de Comercio que ofrecerá acompañamiento individualizado. Además, un mentor especializado les ayudará a perfeccionar sus habilidades de presentación ante inversores y a adaptar su propuesta de valor a las demandas del mercado.

El objetivo es dotar a las startups de las herramientas necesarias para validar, escalar y hacer sostenibles sus modelos de negocio, maximizando sus posibilidades de éxito a largo plazo.

Uno de los hitos "más destacados" de esta fase será el 'Investor's Day', una jornada en la que las startups presentarán sus proyectos ante inversores profesionales de distintos sectores, en busca de financiación y nuevas oportunidades de colaboración.

Los participantes también optarán a dos premios económicos destinados a apoyar el crecimiento de sus negocios: un primer premio de 4.800 euros y un segundo de 1.600 euros.

Además, el ganador de esta fase tendrá la oportunidad de presentar su proyecto en uno de los escenarios "más influyentes" del ecosistema emprendedor: el Mobile World Congress de Barcelona.

Con esta nueva edición, la Cámara de Comercio busca reafirmar su "compromiso" con el emprendimiento con una plataforma "efectiva" para que "las ideas innovadoras puedan despegar con apoyo experto y acceso a inversión".