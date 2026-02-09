Abierto el plazo de inscripción al sorteo para ver una mascletà desde el balcón del Ayuntamiento de València

Archivo - Balcón del Ayuntamiento de Valencia durante la primera mascletà tras su suspensión por las lluvias, a 7 de marzo de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El plazo para inscribirse en el sorteo de las entradas dobles para ver la mascletà desde el Ayuntamiento de València permanecerá abierto durante tres días, hasta el miércoles 11 a las 23.59 horas. Este año serán 340 las personas que podrán asistir al evento pirotécnico desde el balcón durante las fallas de 2026.

Las personas mayores de edad y empadronadas en la ciudad de València ya pueden rellenar la solicitud en la web municipal. Los datos recogidos se emplearán exclusivamente para la realización del sorteo, el cual se llevará a cabo mediante un proceso informático. Los ganadores y ganadoras serán informados a través del correo electrónico que proporcionen en la inscripción, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Cada agraciado dispondrá de una entrada doble, las invitaciones son personales e intransferibles y además llevan asignadas concretamente el día en el que podrán asistir sin posibilidad de modificación. El consistorio repartirá diez invitaciones dobles diarias para cada mascletà, que van desde el 1 de marzo hasta el 19, a excepción de los días 8 y 13 de marzo.

En el caso de que alguna de las personas agraciadas tenga movilidad reducida y necesite acceder con silla de ruedas, y dadas las particularidades del balcón municipal durante las mascletades, se le ubicará en otro espacio del edificio habilitado al efecto. Asimismo, si alguna mascletà tuviera que ser suspendida por causas de fuerza mayor, las personas afectadas serán reubicadas en otro día.

En el sorteo realizado en 2025 se contabilizaron casi 19.000 solicitudes. Superaron en más de 3000 las solicitudes de 2024. Cabe destacar que 7.228 fueron excluidas por no cumplir los requisitos de edad o empadronamiento. En el sorteo anterior se inscribieron mayormente mujeres (11.670 frente a 7.482 hombres) y se registraron inscripciones a todas horas, desde la apertura del plazo hasta el último segundo.