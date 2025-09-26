Abierto Valencia acerca las galerías de arte al público y premia a José Antonio Suárez Londoño y Laura Palau

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XIII edición de Abierto Valencia ha arrancado este viernes haciendo públicas sus adquisiciones y ha distinguido como mejor exposición a 'Grabados de Domingo' de José Antonio Suárez Londoño en Gabinete de Dibujos, mientras que Laura Palau se ha alzado como artista destacada.

La cita anual que inicia la temporada artística tiene lugar del 26 de septiembre y el 3 de octubre de 2025. La ciudad de València será testigo del encuentro entre galerías, artistas, coleccionistas, críticos, académicos, instituciones y público general, que podrán participar de todas las actividades paralelas que se realicen en torno a él, ha explicado la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana (LAVAC) en un comunicado.

En esta ocasión participan 16 galerías de arte inaugurando simultáneamente sus exposiciones para esta nueva temporada. El programa mantiene un marcado perfil profesional con la asistencia de agentes culturales, críticos, coleccionistas y figuras representantes de instituciones nacionales e internacionales, que hallan en este contexto un espacio óptimo y propicio de intercambio y colaboración.

En 2025 se han visto ampliadas las dotaciones de las adquisiciones públicas y privadas gracias al compromiso y apoyo de las instituciones y entidades participantes. El Premio a la Mejor Exposición, concedido por la Conselleria de Cultura, recae en la exposición 'Grabados de Domingo' de José Antonio Suárez Londoño en Gabinete de Dibujos.

Mientras que el Premio al Artista Destacado, otorgado por el Ayuntamiento de València, distingue el trabajo de la artista Laura Palau en su exposición 'Llaga de mar, alivio de monte' de la galería Luis Adelantado.

La Fundación Hortensia Herrero ha adquirido la obra 'Felices los que creen sin haber visto' de Miguel Rothschild de la galería Jorge López y la obra 'Van Gogh, Los Girasoles' de Julio Anaya de la galería Tuesday to Friday.

La Kells Collection ha seleccionado una obra de Vangar del artista Lluc Margrau, otra de Shiras Galería de Oliver Roura y una tercera de Gabinete de Dibujos de José Antonio Suárez Londoño. La Colección La Escalera adquiere una obra del artista Lluc Margrau de Vangar, la instalación Scala IV y el Esgrafiado y grafito, Estela V. Y por otro lado en Jorge Lopez la obra de Miguel Rothschild 'Revelation de la Catedral del Perigau'; por su parte, el grupo García- Blasco ha adquirido 'Two Green Lines 74' del artista Thomas Trum de galería Tuesday to Friday.

MAKMA engrosa su colección con la obra Ein Schlechtes Geschenk: Lenjsen 2024 de la artista Chingsum Jessye Luk de la galería Set Espai d'Art, y una obra de María Aranguren de la galería Shiras, mientras que la Fundación Juan José Castellano Comenge ha elegido la obra 'Código 0' de la artista María Aranguren de la galería Shiras.

La colección Ciurana Gamero ha adquirido dos grabados de José Antonio Suarez Londoño de Gabinete de Dibujos y la obra'Two Orange Lines 6' de Thomas Trum de Tuesday to Friday. La Colección Liquidity --que participa por primera vez-- aumenta su colección con una obra de Nico Munuera de la galería Tuesday to Friday.

La dimensión internacional de Abierto València se acentúa con la participación de artistas de diferentes orígenes y con un conversatorio organizado en el IVAM, en colaboración con el Ministerio de Cultura, que contará con la presencia de figuras como Laura Hakel (Fundación Ama Amoedo, Uruguay) y Lourdes I. Ramos (MOLAA, California).

A ello se suma la conferencia, también en el IVAM, 'La imaginación y las instituciones', en la que intervendrán Manuel Fontán del Junco (Fundación Juan March) y Juan Viña (Fundación Cañada Blanch).

VISITAS GUIADAS

El programa, además de incluir la ya mencionada inauguración conjunta de todas las galerías participantes, introduce recorridos guiados por las mismas impulsados por el Ayuntamiento, las ARCO GalleryWalks, el 6o Premio Cervezas Alhambra --que, como viene siendo habitual, se hará público el día de la clausura del evento--, y colaboraciones con distintas fundaciones y entidades culturales, que se podrán al servicio del arte y la cultura durante los días de celebración del evento.

La clausura tendrá lugar en el Museo de Bellas Artes de València con un cóctel benéfico a favor de la Fundació Assut, dedicada a la protección del medio ambiente y el territorio, con la participación de la Fundación Maniel y el apoyo fundamental del IVC.