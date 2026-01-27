La Abogacía trasladó a Interior la tarde de la dana que la ley permitía el confinamiento y no hacía falta un informe

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía de la Generalitat Valenciana trasladó a Ricardo García, quien fuera subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, en la tarde de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que la ley permitía el confinamiento "para salvar el mayor número de vidas posibles" y no hacía falta ningún informe.

Así lo ha declarado uno de los abogados de la Generalitat que este martes comparece, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El letrado de la Generalitat ha comparecido ante la jueza para explicar las consultas que se efectuaron a la Abogacía en la tarde de la riada por parte de Pradas y otros miembros de su departamento en relación con un posible confinamiento a la población ante la situación de la presa de Forata.

Al respecto, el testigo ha indicado que al final de la tarde del día de la dana, más tarde de las 20 horas, habló con Ricardo García y éste le planteó que fuera estudiando la posibilidad de un confinamiento a la población. No sabe a qué hora sería con precisión. En torno a las 20.45 horas llamó a su directora general, así que imagina que unos minutos antes.

Le trasladó que la normativa de emergencias, tanto nacional como autonómica, permitían el confinamiento o evacuaciones forzosas, similar a los casos de incendios. La protección a la vida como bien supremo está por encima de cualquier derecho, le indicó en torno a las 20.45 horas. Le trasladó la idea de forma verbal, no elaboró un informe, ha precisado.

Preguntado por el motivo por el que García le planteó este confinamiento si no estaba en el Cecopi, ha dicho que entendía que se preparaba para una eventual pregunta. Desconoce cómo García obtuvo esa información sobre los confinamientos, ha aclarado.

En su conversación, ha indicado que García no le concretó de quién procedía la consulta y ha negado que él hablara con José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana.

Precisamente Cuenca mandó esa tarde de la dana un mensaje a Pradas en el que le decía 'Salo, de confinar nada'. Interpelado por si este mensaje tenía base en alguna consulta con la Abogacía, el testigo ha dicho que no le constaba.