Abre este lunes el plazo para pedir ayudas de Emprendimiento a actividades empresariales en municipios dañados por dana

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Emprendimiento e Internacionalización, ha publicado una orden de ayudas dotada con cinco millones de euros para apoyar las actividades empresariales que han sufrido las consecuencias de la dana, así como las nuevas actividades puestas en marcha en los municipios dañados por la barrancada del 29 de octubre de 2024.

La directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Ester Olivas, ha señalado que esta convocatoria de ayudas forma parte del paquete de medidas impulsadas por la Generalitat para apoyar la recuperación e impulsar el desarrollo de actividades empresariales en los municipios afectados por la dana, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Con un presupuesto de cinco millones de euros, estas ayudas --llamadas EMDANA-- se dirigen a autónomos, sociedades mercantiles y cooperativas que dispongan de un centro de trabajo en alguno de los municipios afectados por la dana. El plazo de solicitud se abre el 15 de septiembre y finaliza el 15 de octubre.

Con estas ayudas, la Generalitat "apoya tanto a aquellas empresas que ya estaban en funcionamiento el 29 de octubre de 2024 y que han reiniciado la actividad tras sufrir daños, como a aquellas nuevas iniciativas empresariales puestas en marcha tras esa fecha en los municipios afectados".

La convocatoria contempla subvenciones de hasta 30.000 euros, según el municipio en el que se desarrolla la actividad económica.

"Desde la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de esta convocatoria de ayudas hemos detectado un gran interés y por ello hemos realizado varias actividades informativas como un webinario desarrollado el pasado jueves en colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia al que asistieron 250 personas", ha destacado Olivas.

El criterio de adjudicación es el orden de entrada de las solicitudes correctamente presentadas y por ello se ha publicado en la página web de la Conselleria de Innovación "una guía y también el video del webinario, con el objeto de ayudar a la correcta presentación de las solicitudes de ayuda", ha apuntado.

En este sentido, es "imprescindible" que las empresas tengan preparada la documentación previamente a la solicitud tal como se indica en la guía, para poder solicitar correctamente la ayuda.

GASTOS SUBVENCIONABLES Y CUANTÍAS

Entre los gastos que podrán ser cubiertos por la ayuda se incluye el alquiler de locales, el personal laboral contratado y los servicios profesionales necesarios para el desarrollo de la actividad.

Estos gastos deberán haberse realizado y pagado entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025. La cuantía máxima de la ayuda varía en función del municipio, con importes entre los 5.000 euros y los 30.000 euros.