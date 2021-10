Abre la Oficina por el derecho a la vivienda de València para dar un "servicio integral" de asesoramiento

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva oficina por el derecho a la vivienda de València ya está en funcionamiento con el objetivo de "prestar un servicio integral que comprende, tanto la información y el asesoramiento a la ciudadanía sobre sus derechos y los diferentes recursos, como la asistencia, mediación e intermediación en arrendamientos".

Así lo ha manifestado la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de València, Isabel Lozano, quien ha visitado las instalaciones. La edil ha calificado la apertura de esta oficina "como una acción importantísima dentro de este mandato, con la cual prestamos un servicio integral en materia de vivienda que comprende tanto la información y el asesoramiento a la ciudadanía sobre sus derechos y los diferentes recursos existentes en materia de vivienda, como la asistencia, mediación e intermediación en arrendamientos y préstamos hipotecarios".

En concreto, el órgano realiza tareas de atención y asesoramiento jurídico en materia de vivienda a las personas beneficiarias, vecinas del municipio, ya sean propietarias, arrendatarias o estén interesadas a arrendar o comprar una vivienda, y quieran consultar los derechos y las obligaciones y la interpretación de los términos contractuales que se los ofrecen cuando, por las circunstancias económicas, no puedan acceder al asesoramiento en materia de vivienda mediante servicios profesionales retribuidos.

Este servicio está dirigido a personas que, por sus circunstancias económicas, no puedan acceder al asesoramiento en materia de vivienda mediante servicios profesionales retribuidos. Se prestará igualmente asesoramiento a aquellas personas que, aunque no hayan dejado de cumplir sus obligaciones económicas, necesitan información de las consecuencias derivadas de un posible impago, y aquellas que se encuentran en una situación que haga presumir que en un futuro no podrán pagar las cuotas hipotecarias y/o de la comunidad de propietarios, o la renta, y haga falta intermediación con la comunidad de propietarios, la entidad financiera o con la propiedad de la vivienda.

"Con este servicio, el Ayuntamiento presta atención a la ciudadanía con personal altamente cualificado, profesionales del ámbito jurídico y social con formación en mediación", ha detallado Isabel Lozano, quien ha añadido que "la perspectiva global y de prestación integral del servicio se logra con el trabajo conjunto desarrollado por trabajadores sociales de la misma Oficina". A este personal se unirán perfiles de carácter administrativo y en total prestarán servicio siete personas.

CONTACTO

La oficina está situada en el número 18 de la calle Bélgica y su horario de atención es los días laborables, de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 de 16.30 a 19.30 h. También se puede contactar a través del teléfono 960992397.

Así mismo, en la Oficina se llevan a cabo tareas de atención integral de carácter juridicosocial a aquellas personas, titulares de una única vivienda que sea su residencia habitual y situada en la ciudad de València, que se puedan ver afectadas por situaciones de riesgo residencial por circunstancias de carácter económico o social.

En especial, aquellas personas o unidades de convivencia que reúnan los requisitos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana, del Real decreto ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, de la Ley 1/2013, del 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.