Abril en Danza celebra 15 años con una treintena de propuestas en Alicante, Elche y Murcia

Presentación de la 15 edición de Abril en Danza - ABRIL EN DANZA

ALICANTE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival de Abril en Danza, que se celebrará del 20 de abril al 3 de mayo en Alicante, Elche y Murcia, ha presentado este martes la programación de su edición número 15, compuesta por 31 actividades: 13 actuaciones en sala, tres en calle, tres sesiones de mediación, nueve talleres, un coloquio, una proyección y un encuentro entre profesionales.

El Gran Teatro de Elche ha albergado la rueda de prensa de puesta de largo del evento, con la presencia de la directora del festival, Asun Noales, junto a las ediles de Cultura del Ayuntamiento ilicitano, Irene Ruiz; de Alicante, Nayma Beldjilali, y de Murcia, Diego Avilés.

Han estado acompañados por Amadel Vañó, productor del festival; el director artístico del Gran Teatro, Julián Sáez; la directora del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert (IAC), Cristina Martínez; el director del Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia, Juan Pablo Soler; la subdirectora de Teatro Principal de Alicxante, María Dolores Padilla, y el programador cultural de L'Escorxador, José Luís Más.

En la presentación también han estado Melodía García y María Palazón, de la Compañía Marroch, Conchi Rodríguez y Rosanna Freda, según ha informado la organización del evento a través de un comunicado.

Abril en Danza se desarrollará en Alicante en el Centro Cultural Las Cigarreras, el Museo de Arte Contemporáneo (MACA), el Teatre Arniches, el Teatro Principal de Alicante, Casa Mediterráneo, el IAC, SODA Bar y el Conservatorio Profesional de Danza José Espadero.

En Elche, el evento recalará en el Centro Cultural L'Escorxador, el Gran Teatro y la plaza de la Glorieta, y, en Murcia, los espacios de programación serán el Teatro Circo, el Centro Párraga y el Auditorio Auditorio Municipal de Algezares.

La coreógrafa y bailarina ilicitana Asun Noales dirige este festival fundado en 2012 a partir de un acuerdo entre la compañía OtraDanza y el Ayuntamiento de Elche para organizar una serie de eventos en torno al Día Internacional de la Danza.

"El festival ha ido creciendo edición a edición consiguiendo el apoyo de otras instituciones como el Ayuntamiento de Alicante, el Ayuntamiento y la Región de Murcia, el Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana, el Teatro Principal de Alicante, Casa Mediterráneo y el IAC Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante, y en colaboración con la Asociación Valenciana de Empresas de Danza", resaltan los organizadores.

"REFERENTE"

Ruiz ha puesto en valor esta cita, que este año celebra su decimoquinta edición: "Alcanzar quince ediciones no es solo fruto del trabajo, sino también del compromiso y la dedicación por mejorar el entorno cultural y eso es lo que hace año tras año Asun Noales, un referente profesional y un ejemplo de la danza contemporánea en nuestro país".

Además, ha abundado en que Abril en Danza tendrá presencia en los espacios culturales "más emblemáticos" del municipio ilicitano, "lo que demuestra el crecimiento de este festival y el firme apoyo del Ayuntamiento a esta disciplina artística".

Por su parte, Beldjilali ha señalado que "Abril en Danza sigue superándose año tras año y cumple ya 15 como referente de la danza contemporánea en Alicante que, junto con Elche y Murcia, es sede de este ciclo".

"Además de ser muy variado y completo, despierta el interés por esta disciplina artística tan creativa que vamos a poder disfrutar en diferentes escenarios de las tres ciudades", ha añadido la concejala de Alicante sobre el festival.

Asimismo, Avilés ha manifestado que "festivales como Abril en Danza demuestran la importancia de la colaboración entre instituciones para impulsar proyectos culturales ambiciosos y de calidad".

"La cultura se fortalece cuando administraciones, espacios escénicos y profesionales trabajan en alianza, generando un mayor impacto en la ciudadanía y superando fronteras territoriales", ha destacado el edil del Ayuntamiento de Murcia.

PROPUESTAS DE "NUMEROSOS PUNTOS"

Bajo el lema 'Resistencia', Abril en Danza vuelve a desplegar los "puentes" que acercarán a Alicante, Elche y Murcia el talento desde "numerosos puntos del territorio". Podrán verse piezas de compañías y artistas de Alemania, Italia, Cuba, Suiza, Comunitat Valenciana, Murcia, Cataluña, Andalucía, Galicia y Navarra.

En palabras de Noales, directora del festival, esta 15 edición mantiene el "compromiso" con "la creación contemporánea, el territorio y el público". "Este festival ha crecido desde la convicción de que la danza es un lenguaje capaz de transformar, de conectar y de generar pensamiento crítico", ha enfatizado.

Los organizadores del evento han reafirmado su "apuesta por la diversidad de lenguajes, el apoyo al talento emergente y el diálogo entre compañías consolidadas y nuevas voces". "Abril en Danza no es solo una programación de espectáculos, es un espacio de encuentro, de reflexión y de celebración del movimiento en todas sus formas", han resaltado.