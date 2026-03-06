La Acadèmia Valenciana de la Llengua elige a siete nuevos miembros

Archivo - Pleno de la AVL (archivo) - JOSÉ CUÉLLAR - Archivo

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha elegido a siete nuevos integrantes: Vicent Beltran, M. Isabel Guardiola, Enric Guinot, Susanna Lliberós, Miquel Àngel Pradilla, Toni Sabater y Carles Segura.

La institución normativa del valenciano ha celebrado este viernes una sesión plenaria en la que ha valorado las diez candidaturas --siete hombres y tres mujeres-- que se han presentado al proceso de elección de los siete nuevos acadèmicos (cinco varones y dos mujeres).

La designación, explica la institución en un comunicado, se inscribe en el proceso renovación del último tercio de los 21 académicos que fueron escogidos por Les Corts Valencianes en 2001. Se trata, en concreto, de Artur Ahuir, Àngel Calpe, Verònica Cantó, Jordi Colomina, Ramon Ferrer, Josep Palomero y Alfons Vila, que abandonarán la institución en los próximos meses, puesto que su mandato finaliza el próximo 15 de junio.

Sin embargo, hasta la toma de posesión de los nuevos miembros, los académicos que tienen que dejar la institución continuarán ejerciendo sus funciones.

Esta es la tercera renovación de un tercio de los académicos, después de las celebradas en los años 2016 y 2021. A diferencia de las dos anteriores, en esta ocasión no ha habido que proceder al sorteo para determinar los académicos que abandonan la institución, puesto que solo quedan para renovar siete.

El artículo 11.2 de la Ley de Creación de la AVL determinó que quince años después de la primera elección de la institución se procedería a la renovación de un tercio de los integrantes. Así mismo, señala que cada cinco años se renovará un tercio de los miembros. La norma se modificó en 2017, con la aprobación de la Ley 12/2017, de 2 de noviembre, de la Generalitat, de modificación de las leyes reguladoras de las instituciones de la Generalitat para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres a sus órganos. Es por eso que en la renovación de 2021 se eligieron siete mujeres.

En la composición actual de la Acadèmia hay once hombres y diez mujeres. Después del proceso de renovación, la distribución será de once mujeres y diez hombres, detalla la entidad normativan en un comunicado.

TRAYECTORIAS

Vicent Beltran Calvo (Callosa d'en Sarrià, 1969) se dedica desde hace más de tres décadas a la docencia universitaria y la investigación. Es doctor en Lengua y Literatura Catalanas desde el año 2000 y profesor titular de la Universitat d'Alacant desde 2001. Se ha especializado en el ámbito de la lingüística, con una atención preferente a la dialectología, la gramática histórica, la onomástica y la cultura popular. Su línea de investigación principal se centra en el estudio de la variación lingüística, especialmente en el ámbito valenciano.

M. Isabel Guardiola Savall (Bolulla, 1973) es profesora titular del Departamento de Filología Catalana de la Universitat d'Alacant, donde se doctoró en Lengua y Literatura Catalanas. Ha impartido materias relacionadas con el valenciano en Filología, Educación y en másteres, a la vez que ha participado en varios proyectos de innovación docente, ámbito en el cual tiene varias publicaciones. Sus principales líneas de investigación se relacionan con la lexicografía, la terminología y la neología, la lingüística de corpus y la onomástica. Entre 2017 y el 2021 fue académica de la AVL, adscrita a las secciones de Terminologia y Assessorament Lingüístic, Onomástica y Lexicografia y Gramàtica.

Enric Guinot (Castelló de la Plana, 1956) es catedrático de Historia Medieval de la Universitat de València. Máximo especialista en historia medieval valenciana, sus principales líneas de investigación han girado alrededor del estudio de la sociedad valenciana bajomedieval, especialmente en sus aspectos económicos, sociales y de organización del poder político, sobre todo en el paso del mundo andalusí al feudal y en la formación y los orígenes de la sociedad valenciana a partir de la conquista de Jaime I.

Susanna Lliberós (Vila-real, 1973) es licenciada en periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona y se ha dedicado durante más de veinticinco años al mundo de la comunicación. Ha sido reportera, redactora, locutora, editora, presentadora, guionista y dobladora, y ha dirigido diferentes programas informativos y de entretenimiento en radio y televisión. Directora de diferentes cursos de formación, ha organizado talleres y ha impartido conferencias sobre comunicación y literatura. Tiene, además, una importante producción como poeta.

Miquel Àngel Pradilla (Rossell, 1960), catedrático de Sociolingüística de la Universitat Rovira i Virgili, es autor de una extensa nómina de libros y de artículos académicos, centrados sobre todo en aspectos relacionados con las actitudes y los usos lingüísticos, la política lingüística y la vitalidad de la lengua.

Toni Sabater (València, 1969) es licenciado en Derecho, gestor cultural y editorial, crítico literario, editor y escritor. Tiene una larga trayectoria en el mundo de la literatura en valenciano y la promoción cultural, tanto desde la creación de obras propias como desde la dirección editorial y la dinamización literaria. Es cofundador e impulsor de la editorial valenciana Llibres de la Drassana.

Carles Segura Llopes (Alicante, 1970) es doctor en Filología Catalana por la Universitat d'Alacant. Desde finales de la década de 1990 está vinculado en esta universidad, en la que es profesor titular. Ha impartido enseñanzas en diferentes titulaciones del ámbito humanístico. Su trayectoria académica y profesional se ha desarrollado alrededor del estudio, la descripción y la enseñanza del valenciano, tanto sobre los cimientos teóricos de la lingüística como sobre sus aplicaciones didácticas y sociales. En investigación, se ha orientado hacia la variación lingüística y la sociolingüística, la lingüística diacrónica y el análisis del cambio gramatical.