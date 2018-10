Acaip denuncia que un recluso de un módulo "muy conflictivo" de la prisión de Villena ha agredido a un funcionario

Publicado 20/10/2018 15:32:24 CET

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha denunciado que un funcionario del centro penitenciario de Alicante 2 (Villena) ha sido agredido por un interno en un modulo "muy conflictivo" en la tarde de este viernes. En concreto, desde Acaip han explicado que "los hechos han ocurrido en la tarde de hoy en el Modulo 3 del centro penitenciario de Villena, módulo masificado y que alberga internos inadaptados".

El interno aprovechó que el funcionario estaba revisando las celdas y le llamó la atención porque estaba retrasando las actividades, ante lo cual el recluso respondió de forma violenta, y le propinó varios puñetazos en la cabeza al funcionario.

El interno fue reducido y llevado al departamento de aislamiento. El funcionario lesionado ha recibido una primera atención médica en el centro y se le ha derivado al servicio de urgencias hospitalarias para una valoración más profunda por si se ha producido alguna lesión.

Desde Acaip han denunciado que la Administración penitenciaria sigue "sin tomar medidas para poner freno a las agresiones que sufren los trabajadores de Instituciones Penitenciarias", que, "desde la implantación de un Protocolo de Agresiones que debería buscar soluciones a las mismas, lejos de reducirse se han visto incrementadas de forma notable".

"Los trabajadores agredidos no reciben ningún tipo de apoyo legal, ni jurídico ni psicológico por parte de la Administración que, en muchas ocasiones, incluso trata de presionarles para que las agresiones que sufren no sean declaradas y así no se incremente la estadística", han defendido. "Esto es un episodio más de lo que los funcionarios de prisiones tenemos que soportar en nuestro trabajo", han sentenciado.

HUELGA GENERAL

Ante la situación que se está viviendo en prisiones, que han calificado de "nefasta", los sindicatos ACAIP, CCOO, CSIF, CIG y UGT Prisiones han convocado Huelga General en prisiones para los días 24 y 26 de octubre, 6, 8, 13 y 15 de noviembre. "Esta medida es consecuencia del abandono que estamos sufriendo", han manifestado.

"Durante 18 meses los sindicatos hemos intentado mediante concentraciones en los centros, encadenamientos, cortes en prisiones, entrevistas con todos los grupos parlamentarios tanto a nivel provincial como nacional, para reclamar la falta de personal, falta de seguridad que sufren los trabajadores en prisiones así como mejora salarial", han manifestado.