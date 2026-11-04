Acampada València y comercio instan al diálogo para facilitar la campaña de Navidad y mantener las reivindicaciones

Numerosas personas durante la acampada por el derecho a la vivienda, en la Plaza del Ayuntamiento, a 16 de octubre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Acampada por el derecho a la vivienda instalada desde hace un mes en la plaza del Ayuntamiento de València y representantes del comercio local han instado a las administraciones a entablar un diálogo fructífero para facilitar la campaña de Navidad en este entorno del centro de la ciudad y para mantener las reivindicaciones de los acampados.

Representantes de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de València y de Confecomerç dialogaron este pasado martes con portavoces de la Acampada para intentar "llegar a un acuerdo y un entendimiento", según explican los presidentes de ambas entidades comerciales en declaraciones a À Punt recogidas por Europa Press.

El presidente de los Comerciantes del Centro Histórico, Borja Ávila, afirma que querían "acercarse a la Acampada" para "ponerse cara" entre ambos colectivos, conocer sus reivindicaciones y "explicarles qué representa el pequeño comercio".

A partir de ahí, apuesta por "llegar a un entendimiento para que pueda salir todo lo mejor posible" para que "acabe esto" manteniendo "las reivindicaciones que sean necesarias". Insta a la coordinación entre las administraciones para lograr devolver a la "normalidad" la plaza del Ayuntamiento, que los comerciantes llevan "utilizando 13 años" en Navidad.

El presidente de Confecomerç, Rafael Torres, coincide en que ambas partes deben llegar a un entendimiento que permita "abrir la plaza para el disfrute de la ciudadanía en la Navidad" mientras los acampados "siguen con sus reivindicaciones, porque tienen todo el derecho del mundo". "El problema de la vivienda es a largo plazo, pero hay que dar pasos", remarca.

Así, Torres defiende que "al menos pueda haber un espacio temporal" en la plaza "en el que se pueda combinar o pueda tener acceso otro tipo de cosas". "Hablando se entiende la gente, y espero que podamos llegar a una solución", expresa.

"SOLUCIONES ESTABLES"

Por su parte, desde la Acampada subrayan, en un comunicado, que las dos partes han "acercado posiciones" para "buscar soluciones estables" que permitan compatibilizar la defensa del derecho a la vivienda con la actividad y las necesidades del comercio durante las próximas semanas, especialmente en el marco de la campaña de Navidad".

Los acampados solicitan una mesa de diálogo que tenga lugar este jueves a las 13 horas con representantes del Ayuntamiento, la Generalitat y Delegación de Gobierno. Se comprometen a "facilitar el desarrollo de la campaña de Navidad y la actividad del comercio local", así como a "mantener las reivindicaciones y protestas por el derecho a la vivienda".

"COMPATIBILIZAR AMBAS REALIDADES"

Para ello, proponen "compatibilizar ambas realidades mediante el diálogo y la negociación", todo con vistas a "avanzar hacia una normalidad determinada para la vivienda digna y la sostenibilidad del comercio local".

"Nosotros, como valencianos, queremos celebrar la Navidad: es nuestro pueblo, nuestra ciudad", manifestó un portavoz de la Acampada tras dialogar con los comerciantes. Además, insistió en la necesidad de una "negociación unificada" con las administraciones y en "ofrecer todas las vías posibles para que la ciudadanía pueda disfrutar de la Navidad".

La Acampada considera que este es un "paso fructífero", así como "un mensaje de responsabilidad y de compromiso con el diálogo", reiteran su voluntad constructiva y se comprometen a mantenerla durante las próximas semanas. "Al mismo tiempo, no olvidamos la defensa de la vivienda: queremos seguir disfrutando los festivos viviendo en nuestra ciudad", recalca, y confía en que todo sirva para "reforzar la convivencia" en València.