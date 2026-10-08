Acampada València destaca su esfuerzo por un 9 d'Octubre con normalidad frente a la "hostilidad" del Ayuntamiento

Varias personas durante la acampada por la vivienda en el Ayuntamiento de Valencia, a 8 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Acampada València ha afirmado haber hecho "todo lo posible" y ha destacado su esfuerzo para que las celebraciones del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat, se lleven a cabo con normalidad, frente a la "hostilidad" del Ayuntamiento.

Este mismo jueves al mediodía se ha dado a conocer por parte del el concejal de Seguridad del consistorio de la capital valenciana, Jesús Carbonell, que la 'mascletà' por el 9 d'Octubre, prevista en la Plaza del Ayuntamiento de València, no se realizará por la presencia en este espacio de la Acampada por el derecho a la vivienda. El edil ha explicado que el Ayuntamiento ha recibido la contestación de la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana al requerimiento que "hace unos días" le remitió "solicitando que se garantizara la seguridad y la compatibilidad de la acampada con los actos del 9 d'Octubre" y de este modo "el normal desarrollo de todos los eventos".

Una vez analizada la respuesta, Carbonell ha confirmado que la mascletà no se va a disparar este viernes al concluir la Procesión Cívica del 9 d'Octubre, según ha recalcado, "porque la Delegación del Gobierno así lo ha dicho expresamente". "Ha sido una decisión de la Delegación de Gobierno", ha asegurado el representante del gobierno municipal, que ha apuntado que hay que tener en cuenta que un espectáculo pirotécnico de este tipo "no se improvisa".

Sobre este extremo, fuentes de Delegación han señalado a Europa Press que el Ayuntamiento de València "tiene la competencia para aprobar los actos y festejos de la programación del 9 d'Octubre, entre ellos la mascletà".

La Acampada, "ante las calumnias que pretenden responsabilizar la Acampada Valenciana de la situación generada alrededor de las festividades de mañana, día de todos los valencianos", ha manifestado en un comunicado que ya informaron al consistorio de que la acampada "no iba a ser cancelada": "Esta decisión era conocida y, por lo tanto, no se puede presentar ahora como una sorpresa ni como una actuación improvisada por nuestra parte. Nosotros, desde la acampada, siempre nos hemos mantenido abiertos al diálogo con todos los agentes y organizaciones implicados, y el ayuntamiento se ha negado a abrir un cauce de comunicación formal con nosotros".

Según la Acampada, "en vez del diálogo que nosotros hemos defendido desde el principio, el ayuntamiento ha optado por las presiones y por amenazas directas hacia compañeras nuestras". "Queremos dejar claro --han apuntado-- que en la Acampada hemos hecho grandes esfuerzos para garantizar que las celebraciones del 9 d'Octubre puedan tener lugar con la máxima normalidad posible".

"SOMOS LOS PRIMEROS QUE QUEREMOS DISFRUTAR DE NUESTRA FIESTA"

No obstante, han señalado que, pese a la "hostilidad" recibida por parte del consistorio "y la situación tensa que hemos vivido esta tarde", aludiendo a la gran concentración de personas que ha rodeado la Acampada València por el derecho a la vivienda, mientras en la Plaza de la Reina se ha convocado la concentración del grupo ultra Patriam, "estamos preparados para mover docenas de tiendas en las próximas horas y que la procesión cívica de mañana pueda transcurrir con su recorrido habitual". "Nosotros, los valencianos acampados en la Plaza del Ayuntamiento, somos los primeros que queremos disfrutar de nuestra fiesta", han apostillado.

En cuanto a la 'mascletà', han dicho que son conocedores de que la Plaza del Ayuntamiento es su ubicación "más emblemática", a la vez que han lamentado que no se pueda celebrar allí.

"Nosotros querríamos disfrutar de esta 'mascletà', como queremos disfrutar de todas las 'mascletaes', porque queremos disfrutar de todas las fiestas de nuestra ciudad, porque queremos quedarnos en nuestra ciudad. Y más que cuando se nos expulsa de nuestros barrios, también se expulsa la vida de nuestros barrios. Y cuando se hace imposible mantener los comercios, los bares, los casales falleros, también se pone en riesgo una parte fundamental de la vida social, cultural y comunitaria de València", han subrayado.

Y han concluido recordando que el día 3 de octubre, "un grupo de manifestantes por la vivienda decidimos acampar aquí para denunciar la situación crítica que estamos viviendo en materia de vivienda". "Si la señora Maria José Catalá quería tener mañana la plaza vacía de manifestantes de vivienda, ha tenido seis días para venir aquí a habla de vivienda, que es por lo que estamos aquí", han zanjado.