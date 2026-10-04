La Acampada por la vivienda de Alicante seguirá de "forma indefinida" y aguantará "lo máximo"

Acampada por la vivienda en Alicante. - SINDICAT DE VIVENDA CAROLINES

ALICANTE, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Acampada por la vivienda digna en Alicante continuará de "forma indefinida" con el fin de exigir a las administraciones que pongan solución a la crisis habitacional. "Denunciamos que no solo el Gobierno central nos ha decepcionado, sino que el autonómico no pone medios y permite la especulación y que se expulse a los ciudadanos de sus casas".

Así lo denuncian participantes en esta acción, impulsada por el Sindicat de Vivenda Carolines y el Sindicat de Vivenda de la Zona Nord tras concluir la manifestación del sábado a favor del derecho a la vivienda. La acampada se inició con unas 40 tiendas de campaña en la plaça de la Muntanyeta, frente a la sede de la Subdelegación de Gobierno, y aproximadamente 70 personas han pernoctado en este emplazamiento.

Después de la celebración de las primera asambleas abiertas, los integrantes de la acampada ya se han organizado y durante la jornada de este domingo están llevando a cabo actividades culturales a las que puede asistir toda la población, como charlas sobre vivienda o talleres de ganchillo, entre otras, comenta en declaraciones a Europa Press Carlos Pastor, del Sindicat Carolines.

"UNA DE LAS CIUDADES MÁS TENSIONADAS"

La idea de los acampados, apunta, es "que la acción sea indefinida y aguantar lo máximo". En este punto, subraya la importancia de que este tipo de protesta pacífica se desarrolle en Alicante, "una de las ciudades más tensionadas de todo el país junto a Madrid, Barcelona y València".

Además, recuerda que precisamente en esta capital se ha producido la polémica por las presuntas irregularidades en la promoción de VPP de Les Naus, "donde hemos visto cómo los recursos públicos residenciales se los han repartido altos cargos del gobierno municipal de Luis Barcala", ha lamentado.

También ha advertido del "temor" que sienten ante el hecho de que "gran parte" de la vivienda que se va a construir a través de Plan Vive será "adjudicada por promotoras privadas". "Y como ya hay un pasado de opacidad y corrupción por parte de instituciones públicas, no queremos ni imaginar qué puede pasar", apostilla.

Finalmente, Pastor ha recalcado que los sindicatos alicantinos de vivienda han ido tomando fuerza en los últimos tiempos y ha hecho notar que, aunque el detonante de este movimiento ha sido en Madrid, "sin una organización previa ni un trabajo arraigado en el territorio no habría sido posible hacer esta acampada y la multitudinaria manifestación en Alicante".