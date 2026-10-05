La acampada por la vivienda de Alicante seguirá pese al adelanto electoral hasta lograr "una solución real al problema"

Acampada por la vivienda en la plaza de La Montañeta de Alicante - SINDICAT DE VIVENDA CAROLINES

ALICANTE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada por la vivienda de Alicante mantiene este lunes su intención de continuar de "forma indefinida" pese al adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, por lo que persiste en su objetivo de reclamar a las administraciones públicas "una solución real al problema" que supone la crisis habitacional.

"Nuestro objetivo es continuar caldeando las calles hasta la huelga general", ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz del Sindicat de Vivenda Carolines, Carlos Pastor, quien ha explicado que esta acción de protesta, que ya alcanza su tercer día, se mantiene en la plaza de La Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno, "con los pies algo más aterrizados, organizando mejor la logística".

Pastor ha indicado que "cada vez está viniendo más gente a colaborar y a participar". "Somos unas 120 personas que pernoctan aquí en unas 70 tiendas más o menos", ha detallado, al tiempo que ha precisado que tienen previstas actividades culturales, talleres y asambleas, a las que invitan a toda la ciudadanía alicantina.

En el marco de esta acampada y las protestas por el derecho a la vivienda, ha continuado el portavoz sindical, están surgiendo "más sinergias con otros colectivos de Alicante, pero también con colectivos nacionales como sindicatos laborales", ya que pretenden "continuar caldeando las calles hasta la huelga general".

"Nadie va a ver un desahucio con la misma normalidad con la que se veía antes del desahucio de Maricarmen. Todo el mundo sabe lo dramático que es que una persona tenga que pasar por eso, venga de donde venga, sea como sea, y ahora tenemos que ganar la batalla institucional", ha resaltado.

"PRESIONAR A LAS INSTITUCIONES"

En esta línea, Pastor ha abogado por "presionar a las instituciones para que den una solución real al problema de la vivienda" y ha subrayado que, "en principio", el adelanto electoral "no supone ningún cambio" y considera que los decretos de vivienda planteados por el Gobierno "son una medida insuficiente" y "paliativa".

"No soluciona el problema. Lo que queremos desde los sindicatos y lo que pedimos son alquileres indefinidos, la bajada de los precios del alquiler al 30 por ciento del salario mínimo interprofesional, la expropiación de los pisos en manos de fondos buitre y, por supuesto, un parque de vivienda pública y una institución de vivienda pública que gestione de verdad y redistribuya los recursos habitacionales de los territorios del país", ha subrayado.

A las puertas de la tercera noche de la acampada, Pastor ha dicho que perciben "un apoyo popular muy poderoso". "Hay un consenso social en que este problema es una prioridad que se debe solucionar, pero no mediante decretos que van a mínimos, sino mediante soluciones que van a atajar el problema de raíz", ha reiterado.

Y ha continuado: "Ahora nuestro objetivo es sumar mayorías populares con muchos colectivos. Vamos a hacer alianzas para tener la fuerza suficiente como para que las instituciones no tengan más remedio que poner atención en el problema de vivienda y que tenga un coste electoral alto".

"Por lo tanto, vamos a seguir con la acampada o con cualquier estrategia política que beneficie a nuestros objetivos y, por tanto, la calle ha hablado y la calle va a seguir hablando hasta que la vivienda sea universal y gratuita para todo el mundo en España", ha sentenciado.

"LOS DESAHUCIOS SIGUEN"

En este contexto, Pastor ha abundado en que, "a pesar de que ha habido victorias a nivel discursivo, los desahucios siguen, la barbarie sigue", ya que "mucha gente está siendo expulsada de sus casas" por este motivo.

El desahucio de un hombre de 95 años en Benidorm previsto para este lunes se ha aplazado un mes, aunque hay otros casos, según denuncia esta entidad, como el fijado en el calendario este jueves, cuando "se va a intentar echar de su casa a una mujer con sus tres hijos menores" en la zona de Colonia Requena, en la ciudad de Alicante.

"Los sindicatos van a estar ahí apoyando y acompañando, como siempre, para intentar parar esta barbaridad, pero esto no se ha acabado, hay que seguir y hay que detener de una vez por todas estos desahucios que están provocando un drama en el país", ha concluido Pastor.