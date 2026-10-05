Acampada por la vivienda en València supera las 400 tiendas y una noche "complicada" por las tormentas

Imagen del domingo de personas acampadas en la Plaza del Ayuntamiento, a 4 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada instalada desde este sábado en la Plaza del Ayuntamiento de València para reclamar el derecho a la vivienda digna sigue creciendo y supera las 400 tiendas instaladas tras una noche "complicada" por la lluvia y tormentas que han caído sobre la ciudad.

Esta acampada surgió de "forma espontánea, individual" tras la manifestación del sábado --que acabó con incidentes, cinco personas detenidas y nueve policías heridos--, aunque cuenta con el apoyo del Sindicat de Llogateres.

Así lo ha apuntado Manuel, un miembro de la organización de los acampados en declaraciones a los medios, en las que ha señalado que aunque ya estaban "un poco organizados" con los toldos para la protección de la lluvia, las precipitaciones llegaron en un momento donde estaban aún recogiendo alimentos que les habían llevado ciudadanos y organizando la propia sentada.

"Hay parte de la acampada que ha acabado básicamente chopada", ha indicado Manuel Martí, que explica que ha dormido unas dos horas en los dos últimos días y que ha valorado como "algo agridulce" la noticia del adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque se trata de una declaración personal ya que no hay pronunciamiento oficial de la asamblea de los acampads, que se reúne a las 13.00 horas.

Por una parte, ha indicado que el anuncio produce "alegría" porque han demostrado que "con la unión civil y con la unión del pueblo podemos hacer presión y que hay ciertas reclamaciones puedan molestar o puedan generar esa disconformidad; nos alegra que se demuestre que con la unión del pueblo podemos hacer algún tipo de actuación".

Por otra, admite que hay "cierto miedo por ciertas reacciones o auge de ciertos movimientos que pueden amenazar derechos básicos y que ya han hablado básicamente muchas veces que si entran ciertos gobiernos lo van a hacer", ha dicho Manuel, quien subraya que la acampada es "de momento es indefinida". Este lunes por la mañana calcula que, de momento, aproximadamente, ya hay unas 700 personas y unas 400 o 450 tiendas de campaña.

La acampada se ha repartido el trabajo en diferentes grupos: de accesibilidad, los encargados de organizar las calles en las que se ha ditribuido las calles, la de la zona central de las asambleas y las partes de convivencia y la seguridad.

A la acampada se están acercando numerosos ciudadanos, entre ellos muchos jóvenes, pero también un grupo que ha estado increpando a una persona de apoyo de la acampada, que les ha reprochado que estaban "provocando", y con la que se han intercambiado insultos.