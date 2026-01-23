Un accidente en la A-7 en Paterna genera 10 kilómetros de retenciones sentido Barcelona

Retenciones en la A7 por un accidente a la altura de Paterna - DGT

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un accidente en la A-7 a la altura de la población valenciana de Paterna está causando retenciones de hasta 10 kilómetros en sentido Barcelona, según ha informado el Centro de Gestión de Tráfico.

El accidente se ha registrado pasadas las 7.00 horas de este viernes en el punto kilómetrico 327 de la citada vía por un alcance enre dos vehículos en el carril izquierdo.

Como consecuencias del impacto se están generando retenciones de hasta 10 kilómetros en sentido Barcelona, según las mismas fuentes.